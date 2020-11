Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé

Razer, la marque de périphériques et lifestyle pour gamers avec une forte présence dans les magasins en Espagne, lance aujourd’hui ses offres Black Friday et Cyber ​​Monday mettre à la disposition des joueurs une série de remises sur certains de ses produits les plus en vue afin qu’ils puissent s’équiper de périphériques de premier ordre.

Ces offres sont désormais disponibles et durera jusqu’à la fin du lundi 30 novembre se terminant par celui connu sous le nom de Cyber ​​Monday. Parmi tous, l’un des plus attrayants est son Power Up Bundle, un ensemble clavier, souris et écouteurs que nous pouvons acheter lors de cette offre pour 99,99 euros.

le clavier de ce pack est le Razer Cynosa et a touches de jeu spéciales avec une touche rembourrée pour offrir un plus grand confort grâce à un meilleur maintien du trou, de sorte que toutes les frappes soient fermes, rapides et confortables. On peut aussi enregistrer des macros, on a Commentaires Razer Chroma RGB compatible avec le programme Synapse 3 et nous avons une protection pare-éclaboussures pour nous protéger de ces accidents courants de déversements d’eau ou de soude sur nos claviers.

La souris dans le pack est la Viper et est équipé d’un Capteur optique Razer 5G avec jusqu’à 16000 DPI avec certains commutateurs optiques de marque Razer pour nous offrir une réponse de seulement 2 millisecondes. Nous avons également 8 boutons entièrement programmables et également avec le mentionné précédemment Éclairage Razer Chroma.

Enfin, le troisième composant de ce pack est Casque Kraken X Lite avec son surround 7.1 virtuel qui sont équipés de haut-parleurs personnalisés de 40 millimètres pour un signal audio propre et clair ainsi que d’un microphone cardioïde pliable, le tout à côté d’un connexion minijack pour être compatible avec PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch ou nos appareils mobiles

Meilleures offres Razer pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday

Amazon

Écouteurs Nari – 99,99

Souris Viper Ultimate – 99,99

Clavier Ornata V2 – 79,90

Jeu

Composants PC

Media Markt

FNAC EST

Mamba Elite, une souris pour les plus gamers

Une autre des remises importantes de Razer sur ces offres est sa souris Mamba Elite, une souris extrêmement précise équipé du Capteur optique Razer 5G avec 16000 DPI ainsi que des interrupteurs mécaniques d’une durabilité allant jusqu’à 50 millions de clics accompagnés de 9 boutons programmables que nous pouvons configurer avec le logiciel Synapse 3 ainsi que l’éclairage RGB Razer Chroma, le tout pour 80,99 euros.