Sony Playstation 5 :

Une chaise qui utilise réponse tactile et audible faire ressentir au joueur les éclaboussures dans l’eau et les chutes dans les jeux grâce aux vibrations du siège. Ongle Paravent de 60 pouces qui se propage sous les yeux du joueur. Accoudoir avec tables qui se déroulent selon les périphériques utilisés sur le PC ou la console. Voici quelques-unes des caractéristiques de Projet Brooklyn, la chaise de jeu conceptuelle qui Razer a présenté dans le CES 2021 et quoi entrer Phase de test pour certifier sa viabilité commerciale et son confort.

Avec lui conception d’une chaise de jeu traditionnel, la particularité de ce concept est que se transforme en l’une de ces stations immersives nous assistons au salon de l’électronique grand public de Las Vegas depuis des années, tout en conservant la mobilité et le confort des chaises de jeu. En fait, la conception est à peu près la même que celle du Chaise Razer Iskur: Comprend un «confort moelleux», des «coussins en mousse haute densité qui soutiennent de manière unique le corps de l’utilisateur» et le dos »intégrés dans un corps entièrement en fibre de carbone pour maintenir une posture parfaite pendant les longues sessions du jeu “.

Un écran OLED de 60 pouces qui se déplie devant le lecteur

La particularité est que les pieds à roulettes sont remplacés par un plateforme réglable et filaire (inspiré de la conception du moniteur Razer Raptor) qui connecte tous les appareils, tels que le ordinateur et consoles, avec les fonctionnalités de la chaise. Un écran incurvé est rangé à l’arrière du siège OLED 60 “ surround complet qui est se développe sous les yeux du joueur en appuyant sur un bouton.

De même, les accoudoirs sont également rétractables, en enregistrant des panneaux séparés de différentes tailles qui fonctionnent comme un tables pour placer le clavier, la souris et autres accessoires, et qui peut être plié lorsque vous utilisez un contrôleur ou un autre appareil qui n’a pas besoin de support.

Le cadre du siège utilise la technologie Razer HyperSense pour offrir une “immersion tactile”, selon la terminologie de l’entreprise, ce que vous obtenez “une expérience sensationnelle avec le vibrations plus sensibles ils se sentent pendant une session de jeu, comme sauter dans l’eau ou atterrir sur une plate-forme, pour un gameplay vraiment immersif. “De plus, les zones extérieures des coussins de siège sont Razer Chroma RGB, pouvant se synchroniser avec les LED du reste des périphériques.

Projet Brooklyn, comme son nom l’indique, pour l’instant ce n’est pas un produit commercial, mais un concept à tester “avec les meilleurs joueurs et influenceurs esports pour comparer la faisabilité, le confort et performances. »La marque a également dévoilé un prototype de masque intelligent lors du salon technologique Project Hazel.