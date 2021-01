Sony Playstation 5 :

le masques Ils sont devenus un complément de plus à notre quotidien depuis le début de la pandémie COVID 19 en Espagne, étant aussi fréquents chaque fois que nous quittons notre maison que nos clés ou notre portefeuille.

Profitant du CES 2021, la marque Razer, connue pour ses produits pour gamers, a décidé d’annoncer un nouveau modèle de masque pour gamers appelé Projet Hazel qu’ils décrivent eux-mêmes comme “masque facial le plus intelligent du monde“.

On trouve un masque N95 (similaire à la certification FFP2) qui a deux filtres actifs qui filtrent l’air entrant et sortant, c’est-à-dire qu’ils nous empêchent d’être infectés et d’infecter les autres en “nettoyant le virus” des particules et de l’air.

La partie centrale du masque est totalement transparent qui nous permet de voir tout le visage ou le mouvement de notre bouche, ce qui est particulièrement utile pour les personnes ayant un certain type de problème auditif mais qui savent lire sur les lèvres.

En plus, deux filtres disposent d’un éclairage LED RVB Une caractéristique de la marque qui peut agir soit de manière décorative, soit comme indicateur de l’état de charge de la batterie de ce masque réutilisable qui possède également sa propre base de charge.

Le combat de Razer contre le coronavirus

Au-delà de l’anecdote de ce prototype de masque Razer, la vérité est que la marque coréenne a été très impliquée dans la lutte contre le coronavirus depuis le début de la pandémie, créant une affiche spéciale pour lever des fonds pour les personnes touchées par le coronavirus, allouant une partie de ses usines à la fabrication de masques que la marque a fait don à différents pays et même à la création de distributeurs automatiques de masques totalement gratuits.

Que pensez-vous du masque prototype Razer pour les joueurs? Aimez-vous son design?