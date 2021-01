Sony Playstation 5 :

Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2, reçoit cette semaine toute une vague de nouvelles que les joueurs espagnols et les joueurs du monde entier peuvent apprécier. Rock star ouvrir les portes de bonus pour les liquoristes et naturalistes, récompenses pour les détenteurs de Pass hors-la-loi IV, réductions et nouveaux avantages pour les joueurs Prime Gaming, ainsi que double RDO $ et rôle EXP dans toutes les missions d’histoires d’alcoolisme et de contrebande, et dans les événements Naturalist Free Roam, ainsi que Double or et XP dans tous les modes Adversaire et Course.

Bonus pour les alcoolistes et naturalistes dans Red Dead Online

Cette semaine, Les contrebandiers d’alcool en ligne de Red Dead gagnent le double de RDO $ et d’EXP Rôle dans les missions de contrebande et le complot des liquoristes, et déplacer leur distillerie leur coûtera 50% de moins. Les naturalistes doivent être vigilants, car les événements de la Le mode libre naturaliste offre le double d’EXP RPG et RDO $.

Double or et XP

C’est aussi le moment idéal pour perfectionner votre talent compétitif: tous les modes et courses Showdown rapportent le double d’EXP et l’or jusqu’au 25 janvier.

Bonus et Outlaw Pass IV

Tous les joueurs de Red Dead Online cette semaine recevront 3000 XP Club et 5 médicaments puissants pour vos longs voyages. De plus, les propriétaires du Pass hors-la-loi IV Ils recevront une chemise et un chapeau (tous jusqu’au niveau 15) et un gilet sans restriction de niveau. Les utilisateurs ayant dépassé le niveau 50 du club recevront 40% de réduction sur un guide autre qu’un rôle.

Réductions

Il existe de nombreuses façons d’économiser votre argent durement gagné sur ce qui compte. Les étals à travers la frontière qu’ils offrent 30% de réduction sur tous les chevaux polyvalents. Pendant ce temps, le les armuriers offrent une réduction de 30% dans le prix de tous les pistolets et 40% de rabais sur tous les étuis et ceintures de pistolet gauche.

Si vous avez besoin de rester au chaud contre les intempéries, les tailleurs et le catalogue de Wheeler, Rawson & Co.sont fiers d’offrir une réduction de 30% dans tous les manteaux cette semaine.

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevra ces récompenses:

La licence gratuite Bounty Hunter Le design orné d’améthyste pour la voiture de chasseur de primes Aussi, les joueurs qui lient leur compte à Prime Gaming avant le 15 février ils bénéficieront d’une réduction de 50% sur le revolver LeMat, ainsi que le poncho de leur choix, une couverture gauche, ainsi que 100 unités de munitions rapides et de cartouches explosives pour revolver.