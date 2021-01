Sony Playstation 5 :

Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2, reçoit une autre semaine un barrage de nouvelles pour les joueurs espagnols et du monde entier. Rock star a ouvert les portes d’une nouvelle série de bonus et remises, à laquelle cette fois sera consacrée les chasseurs de primes. Cependant, tous les joueurs peuvent également profiter d’une série d’avantages et de réductions que nous détaillons ci-dessous.

Bounty Hunter Week dans Red Dead Online

“Cette semaine, Red Dead en ligne rendre hommage à tous les hommes armés engagés qui ont aidé les policiers débordés à capturer les fugitifs les plus tristement célèbres de la frontière avec ou sans vie », écrivent-ils de Rockstar. De cette façon, les chasseurs de primes pourront mettre la main sur le double rôle XP avec tous les fugueurs légendaires cette semaine et prendre doubler le RDO $ par les légendaires fugitifs notoires, comme le dandy Gene “Beau” Finley ou le meurtrier mortel Carmela “La Mueca” Montez. En plus, ils obtiendront 50% plus de RDO $ pour les 10 fugitifs légendaires originaux.

Bonus de connexion

Les joueurs qui se connectent à Red Dead Online cette semaine recevront une récompense de 1000 XP de la part des chasseurs de primes et 100 unités de munitions d’armes à relecture rapide pour tous les joueurs.

Réductions

Diverses réductions et offres sont disponibles pour les chasseurs de primes jusqu’à 18 janvier– Les deux licences de chasseur de primes coûtent 5 lingots d’or de moins et il y a 50% de réduction sur les tenues et les émoticônes de chasseur de primes, entre autres choses. Ensuite, nous vous laissons la liste complète:

5 lingots d’or sur la licence Bounty Hunter 5 lingots d’or sur la célèbre licence Bounty Hunter 50% de réduction sur les tenues et les émoticônes Bounty Hunter 30% sur toutes les variantes d’arme Bounty Hunter 30% sur les tonalités du panier Bounty Hunter30% de réduction sur les accessoires Bounty Hunter30% de réduction sur les montures, étuis et étuis gauches Bounty Hunter30% sur le revolver Schofield, le fusil à verrou et toutes les armes de relecture

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevra ces récompenses:

Une licence de chasseur de primes gratuite Une peau d’améthyste ornée pour le chariot de chasseur de primes

De plus, les joueurs qui lient leur compte à Prime Gaming avant le 18 janvier recevront une mise à niveau gratuite de la carte de compétence et 50% de réduction dans un guide de pistolet sur la clôture.