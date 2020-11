Sony Playstation 5 :

Red Dead Online deviendra un jeu autonome le 1er décembre sur PlayStation, Xbox et PC, et vous pourrez l’acheter pour seulement 5 euros pour une durée limitée.

Red Dead Online, la section multijoueur de Red Dead Redemption 2, deviendra un jeu autonome le 1er décembre. Ceux qui l’ont déjà ne remarqueront rien, mais pour les nouveaux utilisateurs ce sera une offre très alléchante, car elle sera à un prix très réduit (4,99 euros / dollars) jusqu’à le 15 février 2021.

Pour ce prix (75% du prix final) Les joueurs pourront explorer tout l’immense monde ouvert de Red Dead Online, en accédant aux cinq rôles (alcooliste, chasseur de primes, commerçant, collectionneur et naturaliste) et effectuer toutes les missions histoire Le pays des opportunités 2 à 4 joueurs, ou participez au modes compétitifs.

Red Dead Online sera disponible sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store et Steam.

Lorsque nous aurons Red Dead Online, nous aurons la possibilité de débloquez Red Dead Redemption 2 (l’histoire) depuis le jeu, avec un coût supplémentaire. Red Dead Online occupera 123 Go.

Sur PS5 et Xbox Series X / S, nous jouerons pour l’instant les versions rétrocompatibles de PS4 et Xbox One aucune mise à jour n’est prévue pour les consoles de nouvelle génération (comme cela s’est produit avec GTA V). Il n’est pas non plus prévu que Red Dead Redemption 2 (ou l’original) soit remasterisé dans la prochaine génération (la rumeur que vous avez peut-être vue la semaine dernière était fausse).

Au cours de cette semaine, les joueurs de Red Dead Online pourront obtenir le double d’EXP dans les missions susmentionnées de The Land of Opportunity, avec Jessica LeClerk et Horley, et les chasseurs de primes recevront également le double d’EXP dans leurs missions cette semaine.