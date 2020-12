Sony Playstation 5 :

Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2, revient pour une autre semaine pleine de nouvelles pour les hors-la-loi en Espagne et dans le monde. Rock star Il a été chargé d’annoncer que la fugitive légendaire Carmela Montez est à la recherche et à la capture; en même temps, il annonce des récompenses et des bonus pour les joueurs, ainsi que des remises. Nous vous disons ci-dessous tous les détails de la mise à jour. N’oubliez pas non plus que cet aspect en ligne peut désormais être acheté séparément pour 4,99 euros.

Le leader de Del Lobo est recherché pour une série sanglante de vols sur la route

“Carmela “La Mueca” Montez, récemment nommée chef du célèbre gang Del Lobo, et son gang sont responsables de une série de vols sanglants sur la route ils mènent les autorités locales à l’envers », explique Rockstar.La Mueca est aussi froide que son surnom indique: il n’y a aucune trace de vie ou d’amour dans ses yeux, et son visage est dépourvu de toute expression. Il a déménagé le groupe à West Elizabeth, où Ils ont repris le Hanging Dog Ranch avec l’aide d’un char de guerre dévastateur. “

Bonus pour les chasseurs de primes

Les joueurs titulaires du célèbre permis de chasseur de primes pourront saisir l’affiche de Carmela Montez pour se lancer dans sa capture. «Revenez plus tard sur un tableau fugitif pour rejouer la mission avec une difficulté plus élevée», note l’étude. En prime, les utilisateurs recevez 50% de récompenses supplémentaires pour chasser les fugitifs, y compris les fugitifs infâmes, qui sont des missions en 3 parties disponibles pour les chasseurs de primes notoires.

D’un autre côté, tous les chasseurs de primes peuvent bénéficier d’une réduction de 30% sur le cheval de leur choix. Ceux qui parviennent à capturer La Mueca peuvent également bénéficier d’une réduction supplémentaire de 30% sur l’arme de leur choix.

Bonus et avantages

Chasseurs et naturalistes visitant la boutique de Gus entre le 8 et le 21 décembre, ils recevront 5 médicaments spéciaux, 200 unités de munitions pour fusil et 10 morceaux de viande de gros gibier. D’un autre côté, Les détenteurs du Outlaw Pass IV recevront 5000 XP et 2 mises à niveau gratuites de cartes de compétences.

Réductions

Les joueurs qui veulent se consacrer à être un collectionneur ou un naturaliste peuvent se procurer le sac collector ou le kit d’échantillonnage, respectivement, avec une remise de 5 lingots d’or. Ils peuvent également profiter de 40% de réduction sur les articles esthétiques pour les collectionneurs, ainsi que dans les articles de Beginning Naturalist ou Promise. Et si vous trouvez un objet de collection cette semaine, vous pouvez obtenir un geste pour la moitié de son prix régulier.

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront ces récompenses:

Un permis de chasseur de primes gratuit Le dessin orné d’améthyste pour le char du chasseur de primes