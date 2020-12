Sony Playstation 5 :

Si votre truc est de traverser les plaines du Far West à votre guise, Rock star a pensé à vous: la version indépendante de Red Dead Online est désormais disponible en Espagne et dans le monde. Il peut être acheté via PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Game Launcher, Epic Games Store et Steam, pour les plateformes PC, PS4 et Xbox One. Il peut également être apprécié dans PS5 et Xbox Series X / S Grace à rétrocompatibilité. De cette façon, les joueurs ont la possibilité de rejoindre cette communauté pour un prix de lancement de 4,99 euros (une réduction de 75% par rapport au prix habituel); ce chiffre restera jusqu’à 15 février 2021.

Red Dead Online: The Independent Game pour 4,99 euros

Les joueurs qui souhaitent s’immerger dans le Far West peuvent le faire pas besoin de posséder Red Dead Redemption 2. Cette version autonome peut être achetée via le PlayStation Store, le Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, l’Epic Games Store et Steam, permettant aux utilisateurs de rejoindre une communauté de hors-la-loi. déjà composé de millions de joueurs. De plus, cette version coïncide avec l’arrivée des Famous Bounty Hunters et du Outlaw Pass IV.

“Rejoignez des millions de joueurs dans l’Ouest américain et découvrez un monde plein de nouveaux contenus, de modes de jeu et d’autres améliorations qui ont été mis en œuvre au fil des ans », a détaillé Rockstar.« Suivez votre propre chemin face à face agents d’application de la loi, gangs de hors-la-loi et animaux sauvages féroces pour gagner sa vie en Occident. “

“Rejoignez des millions de joueurs dans l’Ouest américain”

De cette manière, nous pouvons construire notre propre camp pour rallier un gang de hors-la-loi féroces, ou monter en solo pour ce Far West que Rockstar a décrit. “Des montagnes enneigées du nord aux marais du sud, en passant devant des avant-postes éloignés, des fermes animées et des villes animées«Tous ces scénarios s’ouvriront devant nous.

Cet aspect en ligne peut désormais être apprécié indépendamment de Red Dead Redemption 2, ou intégré au jeu Rockstar. Nous vous rappelons que, jusqu’au 15 février 2021, il peut être obtenu par 4,99 euros. Vous pouvez connaître tous les détails du multijoueur en lisant nos impressions.