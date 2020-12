Sony Playstation 5 :

Red Dead Online, l’aspect multijoueur de Red Dead Redemption 2, ouvre les portes de tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités déjà disponibles en Espagne et dans le monde. Rock star accueille Licence Notorious Bounty Hunter ou Outlaw Pass 4tandis que les joueurs peuvent également profiter de l’arrivée de nouveaux Fugitifs légendaires, niveaux et objets RPG célèbres, des réductions et bien plus encore. Nous vous disons maintenant Tous les détails.

La licence Celebrated Bounty Hunter maintenant disponible

“L’Occident est un endroit sans loi; une immense étendue grouillant de toutes sortes de prédateurs et de leurs proies », écrivent-ils dans Rockstar.« Saturés par l’émergence de nouveaux bandits et dépravés, les autorités recherchent des chasseurs de primes de premier ordre pour aider à capturer certaines cibles importantes. “

De cette manière, le rôle du chasseur de primes Red Dead Online offre une vie d’action des deux côtés de la loi. La licence Clebre Bounty Hunter ajoute 10 nouveaux niveaux de progression au rôle (hormis les 20 déjà existants), en plus de compétences et objets de valeur, de nouvelles variantes d’armes et de chevaux, plus de fugitifs sur les planches et bien plus encore.

La licence Famous Bounty Hunter est disponible en planches emballées tant que vous avez déjà un permis de chasseur de primes. Si vous atteignez le niveau 30 de chasseur de primes, vous pouvez continuez à collecter de l’EXP auprès des chasseurs de primes pour l’échanger contre des RDO $ et de l’or dans le menu des récompenses. D’un autre côté, Les nouveaux arrivants à ce rôle peuvent acheter la licence pour 5 lingots d’or de moins pour commencer dans le rôle spécialisé; les chasseurs de primes Ils peuvent profiter d’une réduction de 40% sur les articles dans leur rôle jusqu’au niveau 20.

Fugitif légendaire: Gene “Beau” Finley

Le dandy Gene “Beau” Finley et son groupeRecherché pour une série de vols et de vols, il est l’un des fugitifs légendaires que les chasseurs de primes notoires doivent capturer. “Finley a désespérément besoin de devenir célèbre grâce à toutes sortes de mauvaises actionssy doit être traduit en justice le plus tôt possible », déclare Rockstar. Avec son groupe, il occupe une propriété coloniale en ruine à Bayou Nwa, où toutes sortes de dangers attendent les joueurs.

Pass hors-la-loi IV

Grâce à ce nouveau Pass Outlaw, les joueurs pourront nouvelles tenues, émoticônes, améliorations de camp et bien plus encore. De plus, les photographies sélectionnées dans le cadre du Naturalista Photography Challenge sont également disponibles gratuitement sous forme de drapeaux de camp, de photos du magasin d’alcools et d’arrière-plans de studio photo.

Les utilisateurs qui achètent le Pass Outlaw pour 40 lingots d’or recevront également de nouvelles récompenses: des vêtements de luxe pour temps froid, de nouveaux guides de sac à main et de compétences, des mises à niveau photo avancées, de l’argent bonus et 30 lingots d’or. cadeaux spéciaux et bien plus encore. Cette semaine, Tous les joueurs avec le Outlaw Pass IV recevront 400 RDO $ et un remboursement de 10 barres dans les 72 heures suivant l’achat du pass.

Mises à niveau, bonus, nouveaux chevaux et plus

Parmi les améliorations ajoutées à Red Dead Online, nous découvrons la possibilité de combinez le chaume avec différents styles de barbe ou utilisez l’appareil photo avancé à cheval. Les chasseurs de primes peuvent utiliser un nouvelle option de gestion des fioritures dans le menu. Les missions de chasseur de primes de Red Dead Online offrent également double EXP. Faites également équipe avec des amis de confiance pour gagnez plus de RDO $ et d’EXP dans les missions Free Roam, chasseurs de primes et événements Free Roam jusqu’au 7 décembre.

Les nouveaux joueurs peuvent également profiter de la Double XP sur toutes les missions Land of Opportunity. Débarrassez-vous du perfide Teddy Brown à Fort Mercer dans Kill Them All One by One, et accompagnez Mme LeClerk en deuil à Blackwater pour retrouver Amos Lancing dans Shattered by Pain et obtenez un bonus de 100 $ pour chaque réalisation. mission », soulignent-ils dans Rockstar.

Améliorations techniques et double bonus pour les joueurs

D’un autre côté, tous les joueurs de Red Dead Online recevront en récompense 2000 XP de club et 2000 XP de chasseur de primes. Les joueurs de niveau 5 ou plus recevront un carte au trésor, tandis que ceux de niveau 10 ou supérieur obtiendront mise à niveau de la carte de compétence qu’ils choisissent.

Aussi dans les écuries on peut trouver les nouveaux mustangs du Missouri et le fox trotter. Parmi les réductions de cette semaine, nous avons également découvert que Les guides et les armes de mêlée et de lancer coûtent 30% de moins. Le magasin de campagne propose un 40% de réduction sur les tentes, les dessins et les chiens de camping, et les stands de voyage rapide. Les réductions supplémentaires comprennent:

30% sur les espaces stables 30% sur les armes Replay 30% sur les pistolets 30% sur le revolver Schofield 30% sur les chevaux 30% sur les montures et montures améliorées 30% sur les manteaux (n’inclut pas les vêtements d’animaux légendaires) 30% sur les gilets 40% sur les tenues (y compris RPG)

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront ces récompenses:

Un permis de chasseur de primes gratuit Une décoration d’améthyste pour le chariot du chasseur de primes

De plus, les joueurs qui lient leur compte à Prime Gaming avant le 21 décembre recevront gratuit un cheval breton et RDO 100 $.