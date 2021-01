Sony Playstation 5 :

Red Dead Online aide ses joueurs à se lancer dans de nouvelles aventures en restaurant l’honneur gratuitement et en modifiant l’apparence du personnage pour la moitié du prix.

Rockstar accueille 2021 avec de nombreux rabais et cadeaux pour les joueurs de Red Dead Online. Pour vous aider à remplir vos résolutions du Nouvel An, nous pouvons restaurer l’honneur libre pendant cette semaine.

Si vous voulez faire une table rase, vous pouvez couper vos cheveux gratuitement et célébrez-le dans les tavernes locales, qui invitent toutes les boissons. Nous pouvons aussi changer l’apparence de notre personnage à moitié prix.

Les naturalistes et les collectionneurs auront un meilleur début d’année. Jusqu’au 11 janvier, vous gagnerez 50% de plus lors de la vente d’échantillons à Harriet en tant que naturaliste, et Madame Nazar paiera 30% plus pour les collections complètes. De plus, toutes les missions de Le pays des opportunités offre le triple de l’expérience cette semaine, la même chose que les missions Free Roam.

Comme toujours, il existe un certain nombre d’articles à prix réduit:

30% de réduction sur les revolvers 60% de réduction sur les munitions 50% de réduction sur la nourriture, les spiritueux et les toniques, y compris la réduction de 30% d’Harriet sur les écuries, les toniques et la nourriture pour chevaux 40% de réduction sur l’équipement pour chevaux: selles, Sacoches, étriers, couvertures et cornes -30% sur les ensembles de vêtements légendaires Ram dans la boutique Gus

Ce sont les contrôleurs PlayStation 4 qui triomphent sur Amazon, y compris plusieurs versions du DualShock et certains modèles sous licence.

De plus, les utilisateurs de Prime Gaming qui associent leur compte au Rockstar Games Social Club recevront ces récompenses:

Peau d’améthyste de licence gratuite Bounty Hunter pour chariot Bounty Hunter

Et si vous n’avez pas encore lié vos comptes, si vous le faites avant le 11 janvier, vous recevrez un cheval breton gratuit et 100 $ RDO.

Les 10 meilleurs jeux de la génération PS4, Xbox One et Nintendo Switch

N’oubliez pas que Red Dead Online, bien qu’il s’agisse du contenu multijoueur de Red Dead Redemption 2, est en vente séparément, et se poursuit à prix réduit (5 euros) jusqu’au 15 février 2021.