Sony Playstation 5 :

Il est temps de nous plonger dans les plaines de Red Dead Redemption, un jeu qui a fait ses débuts en Espagne en 2010. De Vandal, nous avons voulu ajouter ce titre à notre section 30 détails époustouflants, où nous avons mis la loupe sur les œufs de Pâques et les références incluses dans le jeu. Toucher accompagner John Marston à travers cette aventure, alors que nous découvrons tous les mystères qui l’entourent.

Red Dead Redemption: 30 détails de jeu époustouflants

Si une tempête éclate pendant que John Marnsten erre dans le Far West, il est temps de regarder le ciel. C’est là que nous verrons comment chaque goutte d’eau atteint la caméra du joueur; Ceux-ci vont s’évaporer lorsque nous regardons le sol. Aussi, nous pouvons payer un billet pour aller au cinéma et regarder un film muet animation qui a les dialogues de ce genre. Rappelons que le premier Red Dead Redemption a lieu en 1911, quand le cinéma commençait à émerger. Le voyage vers la lune de Georges Mlis était déjà sorti, par exemple.

Par contre, quand on galope à travers les plaines du jeu, on voit comment Les PNJ s’arrêtent en chemin pour uriner … ou pour cacher des cadavres. En fait, dans les villes, on peut les trouver en état d’ébriété ou en train d’assassiner d’autres citoyens dans des ruelles sombres. Dans le premier jeu aussi on peut attacher toutes sortes d’animaux, y compris les chiens que nous avons rencontrés sur notre chemin: nous pouvons les tirer … et ils nous tirent au sol. Si dans Red Dead Redemption 2 nous essayons de faire cela, ce qui peut arriver est que le propriétaire du chien vient nous frapper.

Des PNJ assassins, des gouttes de pluie d’appareils photo, des tombes amusantes et des films muets sont cachés dans le jeu

Les détails de Red Dead Redemption englobent même les pierres tombales du jeu. Les tombes que l’on retrouve tout au long du jeu cachent des blagues et des blagues de toutes sortes: “Son dernier souffle sentait le whisky” ou “Né ange, mort comme une sorcière.” Il y a aussi deux tombes dédiées à la cowboy sans nom ya Clinton Underwood, en référence à Clint Eastwood et au personnage de The Man with No Name, qu’il a joué dans The Dollar Triloga.

Ce n’est pas le seul épisode de la saga que nous avons analysé à la loupe dans notre section. Si vous voulez savoir tout ce que cachent d’autres de vos jeux préférés, tels que la saga God of War, Resident Evil, The Last of Us, BioShock ou The Legend of Zelda, nous vous invitons à visiter notre section sur notre chaîne YouTube.