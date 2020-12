Sony Playstation 5 :

Asuka Yoshikawa, actrice qui joue Aerith dans Final Fantasy VII Remake, a confirmé que le tournage de la capture de mouvement du deuxième chapitre a déjà commencé. Il l’a fait en publiant une photo sur son compte Twitter personnel dans lequel il explique également qu’il a fait une séance de quatre heures avec l’acteur qui incarne Sephirot.

“Hier, j’ai terminé un tournage de quatre heures avec l’acteur de Sephirot. Cela s’est très bien passé, tout le monde a très bien travaillé et c’était terminé aujourd’hui », a déclaré Yoshikawa dans le message accompagnant sa photo avec la combinaison de capture de mouvement.« Merci à tous ceux qui m’ont envoyé un message de Noël, je les ai appréciés entre les scripts “, a-t-il fini par dire.

昨日 は セ フ ィ ロ ス な ア ク タ ー と 一 緒 で 4 時間 巻 き で 終 わ り ま し た 🎶

え ら ー い っ 🍀 と, ス タ ッ フ さ ん キ ャ ス ト み ん な で ワ イ ワ イ し て 終了 🎶 本 日 も い て き ま す 🎶 ?????

La deuxième partie du développement de Final Fantasy VII Remake progresse bien

Comme nous le savons, le remake de Final Fantasy VII a été divisé en plusieurs parties: le premier est celui qui correspond aux premières mesures du jeu original, y compris toute l’intrigue qui se passe exclusivement dans Midgar. Nous ne savons pas encore combien de pièces seront, mais il est clair qu’au moins un de plus arrivera et qu’il est déjà en cours de développement, un processus qui, en raison de cette nouvelle nouvelle, ne semble pas aller mal.

En fait il y a quelques mois, en juillet, Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Remake, a expliqué que le développement de la deuxième partie avait été affecté par la pandémie de coronavirus, mais ne pense pas que cela entraînerait un retard à long terme de son lancement: “En ce moment, l’équipe fait toujours ce qui suit Je joue à distance. Notre performance chutera temporairement en dessous de 100% d’efficacité à cause de cela, mais je ne pense pas qu’il devrait y avoir un impact important à long terme.“, a-t-il expliqué dans une interview.

La première partie de Final Fantasy VII Remake Il est sorti en avril de cette année sur PS4 avec un très bon accueil de la critique et du public, à tel point que dans notre analyse nous en avons dit que «c’est ce jeu dont les fans rêvent depuis tant d’années en termes narratifs, jouables et audiovisuels. […] un achat fantastique et hautement recommandé pour tous ceux qui aiment les JRPG et les grandes aventures. “