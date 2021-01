Sony Playstation 5 :

Square Enix continue de faire des mouvements qui pointent vers un type de contenu téléchargeable pour Final Fantasy VII Remake, ou un projet lié à Final Fantasy VII et ses différents spin-offs et préquels. Comme l’a révélé Final Weapon, la société a enregistré Ever Crisis en Europe et au Canada ces derniers jours, un nom qui avait déjà été enregistré au Japon – avec le premier soldat et le logo de la Shinra Electric Power Company. Ever Crisis est un guide clair sur le type de noms utilisés dans la compilation de Final Fantasy VII, comme Before Crisis: Final Fantasy VII et Crisis Core: Final Fantasy VII; The First Soldier est une référence à Sefirot, qui pourrait être un épisode dédié au passé de ce méchant, et enfin le logo Shinra est une référence à la société clé de l’histoire de Final Fantasy VII, notamment dans la première partie du jeu. -qui est celui qui couvre le remake-.

Final Fantasy VII Remake est sorti sur PS4 en avril dernier et une version améliorée et étendue pour PS5 et PC aurait longtemps été annoncée bientôt; ce sera une façon de donner plus de contenu aux fans en attente du prochain épisode des remakes, qui est en cours de développement mais qui mettra beaucoup de temps à arriver.

La compilation de Final Fantasy VII était un collection de jeux, de films et de livres qui ont complété l’histoire du jeu original. Il englobait le film de synthèse Final Fantasy VII: Advent Children, l’animation Final Fantasy VII: Last Order, le livre On the Way to a Smile et des jeux comme Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, entre autres.

Nos conclusions

“Final Fantasy VII Remake est ce jeu dont les fans rêvent depuis tant d’années en termes narratifs, jouables et audiovisuels, du moins jusqu’à sa conclusion controversée, capable de détruire ce qui avait été l’une des expériences jusqu’à ce moment. Le plus gratifiant et le plus spectaculaire que nous ayons connu ces dernières années. Mais il serait injuste de se laisser emporter par quelque chose qui, à la fin de la journée, sera très personnel pour chaque joueur, et même si nous avons été complètement déçus par tout Et cela implique, cela ne veut pas dire que toutes les heures précédentes nous ont donné exactement ce que nous voulions », avons-nous dit dans notre analyse de ce jeu de rôle. Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter notre guide complet de FF7 Remake.