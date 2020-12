Sony Playstation 5 :

Requiem pour le boss final. Anthologie de la musique dans les jeux vidéo est le titre qui donne le nom à l’œuvre qui recueille l’enquête sur Edgar Sanchez, qui contribue à la section Vandal Game Music. Le projet est sous les ailes de la maison d’édition spécialisée Héros de papier, Y est déjà en vente dans les librairies et les grands magasins pour un prix de 23,95 . Il peut également être acheté sur le site officiel de l’éditeur.

Edgar Sanchez a étudié la production sonore à l’Institut SAE et a fondé l’équipe indépendante Dossiers Bruma, dédié à composition et production musicale pour différents médias audiovisuels. Il a ainsi travaillé à la création d’airs pour Cadena SER, ou à la composition de bandes sonores de courts métrages et de jeux vidéo tels que Niko: Through the Dream ou Underworld Dreams.

Dans le volume Requiem pour le boss final, Sánchez s’arrête pour analyser “40 ans d’expression musicale dans les jeux vidéo, l’art total qui règne au 21ème siècle”, comme ils le soulignent dans Hroes de Papel. “Le livre rassemble les plus importants départements, compositeurs, albums et matériels liés aux bandes sonores qui ont marqué le secteur, contenu de ces œuvres qui ont ébloui par leur section sonore “.

“Un morceau d’histoire de la musique contemporaine”

Dans les jeux vidéo comme Castlevania ou la saga BioShock, la musique apporte du caractère, monte au rôle principal et est l’accompagnateur des joueurs à travers leur odyssée jusqu’à la fin de leurs jeux vidéo préférés. “Requiem for the final boss est par essence un morceau d’histoire de la musique contemporaine”, note l’éditeur, désignant la bande originale comme “un ingrédient fondamental” de l’expérience du jeu vidéo.

Les joueurs qui achètent le livre via le site Web Hroes de Papel recevront un cadeau un signet et une affiche exclusifs avec une généalogie de l’histoire de la musique sur un schéma électrique Megadrive et Mega-CD. Nous vous rappelons que Requiem pour le boss final est déjà en vente pour 23,95 .