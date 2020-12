Sony Playstation 5 :

Certains des magasins en ligne espagnols où la deuxième vague de Playstation 5 journée de lancement (19 novembre) commencent à expédiez et livrez les consoles à vos clients, malgré le fait que la date de livraison estimée annoncée pour ces réservations C’était du 15 décembre.

Un membre du staff de Vandal, qui a réservé sa console ce jour-là, l’a reçue ce même vendredi 4 décembre. Dans des forums comme El Otro Lado, vous pouvez lire des dizaines de joueurs dont la PS5 est en cours d’expédition, dans des entrepôts en attente d’expédition, ou déjà à la maison, les deux JEU, comme MediaMarkt, Fnac, Amazon et El Corte Ingls. Cependant, ceux qui ont réservé le produit en Carrefour Oui Worten ils se plaignent que, contrairement à d’autres magasins, l’état de leurs commandes n’a pas changé.

La troisième vague s’est ouverte le 3 décembre, mais MediaMarkt n’a pas encore ouvert de réservations

Cette deuxième vague de réservations ne pouvait être achetée que sur le site Web des magasins, comme ce fut le cas avec le troisième vague (avec une date de livraison prévue le 18 décembre) qui a été mise en vente hier 3 décembre via des portails en ligne; dans MediaMarkt n’a pas encore ouvert cette troisième campagne de réservation et ils donneront des informations sur le moment où ils le feront dans les prochaines heures.

Le lancement de PlayStation 5 et du reste des consoles de nouvelle génération a été caractérisé par un demande bien supérieure à l’offre. Le jour du lancement de la PS5 (19 novembre) et de la Xbox Series X (10 novembre), il n’y avait pas de consoles gratuites dans les magasins, et la Xbox Series S qui restait sans réserve a mis quelques jours de plus pour trouver leurs propriétaires. Sony a annoncé qu’il y aurait ms PS5 avant les vacances, mais uniquement dans les magasins numériques. De Microsoft, ils espèrent que le stock ne reviendra pas à la normale avant le printemps, bien que certains magasins en ligne aient publié quelques unités de Xbox Series X de temps en temps.