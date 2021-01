Sony Playstation 5 :

Le remake inopiné de Resident Evil 4 aurait relancé son développement, en raison de divergences internes à Capcom sur sa mise en scène: Capcom préfère une «réinvention», sans suivre l’évolution de l’original à la lettre.

Bien que Capcom n’ait pas annoncé le projet, plusieurs sources affirment qu’il travaille sur un remake de Resident Evil 4, suivant la trace laissée par les remakes récents de Resident Evil 2 et RE 3. Cependant, son développement aurait été partiellement relancé, puisque Capcom n’était pas satisfait du résultat.

Selon VGC, M-Deux, une étude interne de Capcom menée par Tatsuya Minami, un ancien employé de Platinum Games, était celui qui dirigeait le développement de Resident Evil 4, après avoir collaboré au remake de Resident Evil 3. Cependant, des sources de ce média affirment que, depuis la fin de l’année dernière, Capcom a considérablement réduit le rôle de M-Two dans le projet, qui sera désormais dirigée par l’équipe principale de l’entreprise, Division 1.

Ce qui est intéressant, c’est la raison de ce changement. Selon ces sources, M-Two faisait un remake plus fidèle à l’original, en raison des critiques reçues avec Resident Evil 3 pour avoir omis de nombreux éléments de l’original. M-Two chercherait un remake plus similaire à l’original, tandis que Capcom préfère une “réinvention”, inspiré de l’original mais avec ses propres mécanismes et nouveautés dans l’histoire.

En raison de ce changement, le projet devrait être redémarré dans une large mesure, repoussant son lancement jusqu’en 2023, au moins.

Resident Evil 4 est sorti à l’origine en 2005, et Il est généralement reconnu comme le meilleur de la saga. En fait, il a reçu des ports sur pratiquement toutes les consoles depuis lors: il est actuellement sur PS4, Xbox One, PC et Switch dans une version HD, mais sans modifications jouables. Aussi, le prochain Resident Evil Village, en dépit d’être à la première personne, prend de nombreux éléments de son gameplay.

Resident Evil 8 Village et 16 détails qui sont peut-être passés inaperçus: intrigue, décor, gameplay et plus

Beaucoup pensent que, ayant mieux vieilli que les tranches précédentes, il n’a pas besoin d’un remake, car la différence ne serait pas aussi perceptible que dans le cas de Resident Evil 2 et 3. D’autres soutiennent cependant que, pour cette même raison, il est intéressant que recevoir un remake plus différencié.

Ce sont les disques durs externes les plus performants d’Amazon Espagne dans différentes capacités de stockage.

Qu’est-ce que tu penses? Préféreriez-vous un remake plus proche de l’original, en adaptant les contrôles et les graphiques, ou une réinvention qui reprend l’intrigue et les prémisses, mais surprend avec plus de changements? Dans tous les cas, il faudra probablement beaucoup de temps pour le voir … même s’il n’est pas nécessaire de se dépêcher: dans quelques mois, nous aurons le huitième volet de la saga.

Source: VGC