Maintenant qu’il ne reste plus que quelques heures à nous, Espagnols, pour dire au revoir à 2020 nous pouvons convenir que, à tout le moins, ce fut une année particulière pour tous: L’arrivée de la pandémie de COVID-19 a perturbé nos routines, nous a confinés chez nous pendant des mois et a affecté la santé publique avec d’importantes saturations hospitalières et un grand nombre de décès. Tout cela, personne ne l’a vu venir ou peut-être l’ont-ils fait.

Un utilisateur de Twitter nommé No Context Resident Evil a trouvé un curieux œuf de Pâques dans Resident Evil 7, le dernier opus de la saga zombie de Capcom. Apparemment, si nous regardons de près l’un des librairies Depuis le manoir, nous y trouverons des livres de fiction, des livres aux titres effrayants comme «Cleveland Murder» ou «Merciless Treason». Cependant, le plus effrayant de tous a un nom beaucoup plus simple: “ 2020 ”.

RE7 a un livre intitulé “2020” pic.twitter.com/otAA1cUDRK— No Context Resident Evil (@ContextEvil) 29 décembre 2020

Prémonition ou simple œuf de Pâques?

Il est curieux qu’un jeu vidéo sorti initialement en 2017 ait un livre avec ce titre, d’autant plus que c’est la seule chose qui apparaît sur sa couverture: on ne peut pas voir sa couverture, ni son auteur, ni aucun autre détail. Juste ‘2020’ inscrit sur le côté, avec des lettres blanches sur fond noir. Tout le monde sait ce que Capcom voulait abandonner avec cette référence: savaient-ils quelque chose sur le coronavirus? Ils essayaient de nous alerter sur le mal qui était sur nous? Était-ce juste un œuf de Pâques de plus ou vouliez-vous donner une idée de quelque chose?

Également Il est à noter que même aujourd’hui, nous découvrons encore des choses à partir d’un jeu qui a été publié il y a trois ans.. Ce titre, comme nous l’avons dit dans notre analyse, est non seulement l’un des meilleurs de la série mais aussi l’un des meilleurs jeux de ces dernières années “une aventure d’horreur très drôle et ronde, qui récupère les éléments clés des premiers opus de la saga, mais en même temps modernise la formule sans perdre son essence. Un jeu court mais direct qui va droit au but, avec une histoire simple mais efficace, et un grand magnétisme pour nous garder collés à la commande et à l’écran et ne pas vouloir se détacher, vouloir découvrir quelle nouvelle horreur nous attend derrière le coin suivant “.