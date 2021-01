Sony Playstation 5 :

Juste marque aujourd’hui quatre ans depuis le lancement de Resident Evil 7 sur PS4, PC et Xbox One et sa proposition s’est avérée toujours valable aujourd’hui. Tellement que Capcom travaillera à la relance du jeu sur PS5 et Xbox Series X / S avec une version nouvelle génération qui tire parti des améliorations techniques et de performances des deux consoles.

Cela a été assuré Golem crépusculaire, l’initié bien connu qui a divulgué tous les détails de Resident Evil 8: Village avant même son annonce officielle. Cet utilisateur assure “à 100%” que la tranche précédente de la saga d’horreur reçoive un “patch de nouvelle génération” comme beaucoup d’autres jeux de la génération précédente reçoivent. Il se demande, oui, pourquoi Capcom n’a rien dit de tout cela à la vitrine Resident Evil de cette semaine et dont vous pouvez lire le résumé en espagnol ici.

Je sais que la réalité virtuelle était à un moment donné, je ne connais pas l’état actuel. Pour faire de la RV, ils ont besoin d’une performance cohérente pour le mal des transports, je suppose pour voir. Il y a d’autres choses qui se produisent à 100% mais qui, pour une raison quelconque, n’ont pas été mentionnées ici, comme le correctif RE7 Next-Gen. https://t.co/1zNHti0k0x— AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 21 janvier 2021

Resident Evil 8: Village pourrait avoir une version VR

Un autre détail que Dusk Golem a assuré est que Capcom aurait travaillé une version VR de Resident Evil 8: Village comme Resident Evil 7. Il n’a pas confirmé que cela se produira, mais il sait que cela a été étudié à un moment donné dans le développement; actuellement avoue ne pas connaître son “état actuel” et que cette version nécessiterait un travail approfondi contre les vertiges. En plus de la version VR du nouveau jeu et du patch de nouvelle génération pour le précédent, Dusk Golem dit qu’il y a “d’autres choses” confirmées qui n’ont pas été dites au Resident Evil Showcase.

Cette semaine, nous avons également appris que Resident Evil 4 Remake aura relancé son développement retardant ainsi son lancement. Ce jeu n’est pas encore confirmé par Capcom, mais cela semble être un geste logique et un secret de polichinelle. Cependant, il n’apparaît pas dans Resident Evil Showcase et certaines sources pointent des désaccords dans la vision créative du projet entre Capcom et les développeurs, ce qui aurait nui aux plans de lancement.