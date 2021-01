Sony Playstation 5 :

Capcom a annoncé la date de sortie de Resident Evil 8: Village et des consoles sur lesquelles il sera disponible. Le jeu d’horreur sortira 7 mai de 2021 à PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4 et Xbox One, confirmant qu’il y aura des versions pour les consoles de la génération actuelle; ces éditions peuvent être mises à niveau gratuitement vers les versions de nouvelle génération. Le titre comprend Resident Evil Re: Verse, un multijoueur pouvant accueillir jusqu’à six joueurs. Vous pouvez consulter une nouvelle bande-annonce ci-dessous et un gameplay complet ci-dessous.

A partir de ce 21 janvier, il est disponible en Démo exclusive PS5, Maiden, avec un protagoniste alternatif, la jeune fille, qui ne peut pas se battre. Plus tard dans printemps, une autre démo sera publiée pour toutes les plateformes Le titre peut désormais être réservé dans les magasins numériques. En plus de l’édition standard, il y aura une édition Deluxe (nécessaire pour accéder au mode de difficulté plus élevé du jeu) et une édition collector. De même, il existe un forfait numérique qui comprend également la livraison précédente et qui permet d’y accéder dès le moment de l’achat.

En un gameplay commenté par le producteur du titre, Pete Fabiano (à partir de la minute 5:54 de la vidéo insérée sur ces lignes). En lui, vous pouvez voir qu’il maintient la perspective à la première personne du septième épisode. La scène principale semble être un château d’un village européen enneigé et ses environs où le joueur devra affronter des villageois fous et transformés, des sorcières qui se transforment en nuages ​​de mouches et autres ennemis; indique un pari plus élevé sur l’action que dans le jeu précédent. Le joueur aura un inventaire avec mallette dans le style de Resident Evil 4 et qu’il y aura un vendeur, The Duke. Pete Fabiano, le producteur du jeu, a promis que les énigmes seront importantes dans l’aventure et que les environnements sont interactifs (on peut casser les vitres d’un meuble pour emmener les objets à l’intérieur, par exemple).

Resident Evil: Village continue le complot commencé par Resident Evil VII. Les joueurs contrôleront Ethan hivers, qui se rend dans une ville rurale d’Europe et se retrouve dans un château au décor baroque. Là, il fera face à certains sorcières qui travaillent sous le mandat d’un personnage mystérieux nommé Mère Miranda.

Leon, Nmesis, Claire et compagnie s’affrontent dans un match à mort avec Re: Verse

Concernant Resident Evil Re: Verse, c’est un multijoueur pour entre quatre et six joueurs commémorant le 25e anniversaire de la saga en permettant aux personnages emblématiques de la série de s’affronter dans un match à mort tous contre tous à la troisième personne avec des jeux d’une durée d’environ cinq minutes. Il ne sera pas vendu séparément, il ne sera inclus que dans toutes les éditions de Resident Evil: Village.

Vous pouvez voir une bande-annonce sur ces lignes. A la fin de la vidéo, il est précisé que disponible sur PC, PS4 et Xbox One, donc une version de nouvelle génération est supprimée (sur PS5 et Xbox Series X / S, elle sera lue à des fins de compatibilité descendante). En outre, le jeu utilisera le moteur graphique Moteur RE, mais au lieu de parier sur le photoréalisme, il a un style animé cel-shading. En outre, il y aura un bêta auquel vous pouvez vous inscrire jusqu’au 25 janvier via le site officiel.

