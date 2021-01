Sony Playstation 5 :

Pendant Vitrine Resident Evil tenue hier – dont vous pouvez lire le résumé en espagnol ici – non seulement des informations sur Resident Evil 8: Village et son gameplay ont été montrées, ainsi que sa date de sortie, mais il a également été révélé que le jeu sera mis en vente dans plusieurs éditions entre le trouvé un Edition collector; eh bien, cette version peut maintenant être réservée et son prix s’élève à 220 $.

Actuellement, l’édition collector de Resident Evil 8: Village peut être préacheté dans les magasins américains et britanniques. Il n’y a aucune information sur elle en espagnol, du moins pas encore. Nous savons déjà que cela coûtera 219,99 $ aux États-Unis et 219,99 £ au Royaume-Uni. En effectuant un échange direct, il est probable que notre pays atteindra un prix similaire, même si le taux de change réel sera beaucoup moins élevé.

Pster, Steelbook, figurine et extras numériques

Concernant le contenu, nous avons pu voir hier que cette édition de Resident Evil 8: Village, la plus chère à arriver sur le marché, Comprend une affiche, une boîte en métal et une figurine de Chris Redfield comme extras physiques, en plus du jeu de base évidemment. Il comprendra également une bonne collection de contenus numériques tels que Pack Trauma, composé d’une option exclusive de difficulté maximale, d’un ornement d’arme Mr. Everywhere, du pistolet Albert01, du filtre Found Footage de la tranche précédente de la série, d’un livre d’art et d’accessoires pour les salles de sauvegarde.

Ces contenus numériques supplémentaires peuvent également être obtenus en acquérant le Édition Digitale Deluxe, qui apporte tout de l’édition collector sauf, évidemment, les objets physiques. Il y aura également d’autres éditions telles que Bundle complet, qui en plus de ce nouvel opus comprend également une copie de Resident Evil 7, ou le édition standard, qui se compose du jeu de base.

Resident Evil 8: Village sortira le 7 mai sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.