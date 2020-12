Sony Playstation 5 :

Capcom a publié trois captures d’écran de Resident Evil 8: Village (dont le titre officiel est Resident Evil Village) quelques heures après que des fuites présumées de l’histoire du titre ont commencé à se répandre sur le réseau, qui arrivera en 2021 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X / S. S’adressant à IGN, le producteur Peter Fabiano décrit le huitième volet numéroté de la saga comme un “horreur de survie bourré d’action”.

«Nous sommes vraiment ravis que les fans découvrent Resident Evil Village lors de sa sortie en 2021. Cela nous donne le sentiment que c’est un accumulation des meilleurs éléments des jeux Resident Evil des 25 dernières années “, raconte Fabiano au médium susmentionné,” avec tout ce que les joueurs aiment horreur de survie bourré d’action et de nouvelles surprises. Bien sûr, il y a de nombreuses énigmes à résoudre et des mystères à démêler. “

“Nous espérons que les fans apprécieront d’explorer le village désolé et enneigé dans lequel Resident Evil Village a lieu, où nouveaux ennemis pour la saga, ils vous attendent. Les joueurs prendront à nouveau le contrôle d’Ethan Winters, profitant davantage de histoire que j’ai commencée dans Resident Evil 7 biohazard». Le producteur conclut:« Les nouvelles technologies nous permettent immerger les joueurs dans le jeu d’une manière que nous ne pouvons pas obtenir avant, dans ce que nous espérons être le jeu palpitant Resident Evil à ce jour. “

Trois vidéos du jeu ont été montrées à ce jour

Resident Evil Village a été annoncé lors du lancement de la PlayStation 5 en juin 2020. Il a ensuite été vu dans une autre vidéo diffusée lors d’un événement numérique organisé par Sony en septembre. En novembre, une publicité mettant en vedette la joueuse de tennis Naomi Osaka a montré Scènes de jeu indiennes. Le titre est prévu, en plus de la console Sony, également pour PC et Xbox Series X / S, bien que Capcom n’exclut pas une version pour PS4 et Xbox One.