Resident Evil 8: Village, le nouvel opus de la saga d’horreur de Capcom, ne sortira pas avant 7 mai, le jour où il sera mis en vente en Espagne et dans le reste du monde pour PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. Et malgré le fait que personne n’ait encore pu y jouer, la communauté des fans est devenue folle avec ses personnages et il y en a déjà beaucoup cosplayers qui ont lancé leurs créations sur les réseaux sociaux.

Et c’est que les méchants de Resident Evil 8: Village font fureur parmi les adeptes de la série. Nous avons déjà vu comment Dame Dimitrescu, mieux connu sous le nom de grand vampire ou grande dame, est devenu un phénomène dans les réseaux sociaux. Désormais, certains fans de ce jeu ont voulu partager leurs cosplays de ce nouveau personnage. En dessous de ces lignes, vous pouvez voir la version impressionnante de Quinnley Blaque, un cosplayer qui a brodé le style du nouveau méchant de la saga.

Vous saviez que j’allais le faire 🖤🥀 RE8 Vampire MILF Lady Dimitrescu aura des photos épicées et une vidéo qui sortira plus tard cette semaine sur OnlyFans! 🖤lien dans la bio🖤 #ResidentEvilVillage #ResidentEvil #LadyDimitrescu pic.twitter.com/JNhFdV4jkK— Quinnley Blaque 🖤 (@Quinnley_Cos) 25 janvier 2021

Elle n’est pas la seule à s’habiller avec les vêtements de Lady Dimitrescu, depuis le cosplayer Crashcandy Elle a également publié des images sur son profil Instagram professionnel déguisé en méchant principal de Resident Evil 8: Village. En dessous de ces lignes, vous pouvez voir le résultat également impressionnant de ce ventilateur.

Au-delà de Lady Dimitrescu

Bien sûr, Lady Dimitrescu n’est pas la seule à avoir reçu les cosplays des fans de Resident Evil 8: Village, mais ses filles, les vampires qui l’accompagneront pendant le jeu, ont également retenu l’attention des joueurs. La preuve en est que le streamer australien Kayla Erin a publié sur son profil des images dans lesquelles il peut être vu habillé et maquillé comme l’une de ces vampires, que nous avons pu voir dans le dernier trailer du jeu disponible ici.

Il semble que pour le moment, et du moins en ce qui concerne le bruit dans les réseaux sociaux, Resident Evil 8: Village est un succès. Il faudra attendre le 7 mai pour voir si sa première sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC est à la hauteur des attentes.