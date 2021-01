Sony Playstation 5 :

Resident Evil 8: Village a rendu les joueurs fous avec le dernier aperçu affiché, annonçant la présentation qui aura lieu demain 21 janvier à 23 h 00 (Temps péninsulaire espagnol). En plus de rencontrer le célèbre vampire, nous aurons l’occasion de en savoir plus sur le gameplay du titre et son histoire. Mais il semble qu’une des fonctionnalités que propose également le Village ait déjà été découverte: inclure une sorte de fonction multijoueur. C’est ainsi apparaît étiqueté le jeu sur le portail Steam DB.

Resident Evil 8: Village peut inclure des fonctionnalités multijoueurs

Selon la page de jeu de Capcom sur Steam DB, les balises de page de jeu dans le magasin de Valve ont été récemment changées en ajouter une balise multijoueur. Capcom n’a encore rien confirmé à ce sujet, mais s’il est vrai que nous aurons ce type de fonctionnalité dans le Village, nous sommes sûrs que Demain, l’entreprise clarifiera tout lors de la présentation.

Quelle est la probabilité que Village inclue une fonctionnalité multijoueur? Pour le moment, et avec les informations gérées depuis le jeu, c’est une option très possible mais rien n’est confirmé. Dans une fuite qui a eu lieu en novembre, il a été mentionné que Village aura un mode en ligne appelé dans le code Domination (va PC Gamer), mais son vrai nom ou en quoi il consiste exactement est inconnu.

Demain 21 janvier, nous profiterons d’une présentation du jeu, et le 28 la bêta du jeu multijoueur commence

Il convient de noter que la semaine dernière, Capcom a également ouvert des abonnements pour la bêta fermée de ce qui semble être un jeu Resident Evil qui prend en charge les jeux de 4 à 6 joueurs. Dans tous les cas, à la fois Multijoueur Resident Evil comme Resident Evil 8: Village sera présenté demain de manière plus approfondie demain, le 21 janvier. Pour le moment, Capcom n’a partagé aucune information sur le jeu bêta, dont la phase de test aura lieu du 28 au 30 janvier – Vous pouvez consulter les horaires ici -.

Resident Evil 8: Village, une touche de terreur

Les joueurs sont de retour dans la peau de Ethan, le protagoniste que nous avons rencontré dans Resident Evil 7. Cette fois, nous vous accompagnerons à travers les mystères et les secrets terrifiants dans lequel ils se cachent un village désolé. Les promesses de titre de Capcom Profitez pleinement de la puissance des consoles PS5 et Xbox Series X / S, offrant un grand réalisme et une immersion dans ces environnements effrayants. Jusqu’à présent, nous avons pu profiter un gameplay en plus des trilers présentés, et bien qu’il soit sortie prévue sur PC et consoles nouvelle génération, Capcom n’exclut pas les versions PS4 et Xbox One.