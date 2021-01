Sony Playstation 5 :

Parmi les nouveautés de Resident Evil 8: Village, qui arrivera en Espagne le 7 mai sur PC, PS5, Xbox Series X | S, PS4 et Xbox One, il a été annoncé une démo spéciale pour PS5 intitulée Maiden qui est différente du jeu final; dans celui-ci, nous contrôlons un nouveau protagoniste qui ne peut pas se battre et avec une mission claire: s’échapper du château. Bien que plus tard, une autre démo arrivera – sur toutes les plateformes -, cela nous permet de voir à quoi ressemble la nouvelle horreur de survie sur PS5. Vous pouvez télécharger la démo sur le lien suivant:

Maiden (démo Resident Evil 8)

La chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a fait une première analyse de la démo et mentionne que la résolution native est de 2160p, à 60 images par seconde “stable la plupart du temps”, bien qu’il y ait quelques baisses de fluidité à des moments précis, par exemple avec l’apparition de quelques ennemis accompagnés d’un essaim. “Les textures semblent avoir subi une certaine réduction de la résolution par rapport à la bande-annonce de présentation”, explique l’analyste. Le type d’optimisations que Capcom fera dans le jeu final reste à connaître.

L’été dernier, l’initié de Resident Evil, Dusk Golem, a affirmé que Capcom avait du mal à atteindre la résolution 4K avec Resident Evil 8 sur PS5, et a en outre assuré que la PS5 serait plus chère que la Xbox Series X –les deux ont été lancés en novembre dernier au prix de 499 euros-.

Resident Evil 8 inclut le multijoueur Resident Evil Re: Verse

Comme avec Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 8 aura son propre mode multijoueur: Resident Evil Re: Verse. C’est un Match à mort gratuit pour quatre à six joueurs où les joueurs contrôlent les personnages les plus populaires de toute la série dans des parties courtes d’environ cinq minutes. Bien que vous utilisiez le moteur graphique RE Engine – commun dans les derniers blockbusters Capcom – au lieu d’opter pour le photoréalisme, montrez un style cel-shading.