Capcom lancera un nouveau portail web dédié à Resident Evil début 2021. Resident Evil Portal intègre tous les contenus et services des jeux Resident Evil en un seul endroit, comme le confirme le compte Resident Evil Ambassadors sur Twitter. La société vous encourage à être attentif pour connaître les prochaines actualités sur sa saga d’action et de terreur, qui vous permettront de partager des statistiques obtenues avec les jeux et autres contenus pour les fans vétérans et récents.

«Tout le contenu disponible sur les pages officielles de Resident Evil / Biohazard, Biohazard Club 96, Resident Evil Ambassador Program, ResidentEvil.net et Resident Evil Portal sera désormais consolidé dans le nouveau portail Resident Evil», déclare la société, que nous recommande de conserver les herbes vertes car “Une nouvelle expérience Resident Evil nous attend dans Resident Evil Portal”.

Au début de 2021, nous allons lancer un nouveau site Web appelé «RESIDENT EVIL PORTAL» qui intégrera tous nos services RE existants! Nous travaillons sur de nombreux projets pour que le site vous apporte plus de ce que RE a à offrir. Restez à l’écoute! #REBHFunhttps: //t.co/3wM2nNw2sq— RESIDENT EVIL / BIOHAZARD AMBASSADOR Official (@REBHFun) 24 décembre 2020

Un aperçu du nouveau Resident Evil

De toute évidence, Capcom travaille sur plus de projets de la saga en dehors du célèbre Resident Evil 8: Village, et des rumeurs et même des fuites de documents confirment l’intention d’une ou plusieurs sorties annuelles de la série. Resident Evil Outrage arrivera à la fin de cette année et au dernier trimestre de 2022 le remake de Resident Evil 4. À la mi-2023, il y a un autre jeu avec le nom de code Resident Evil / Biohazard Apocalypse, alors qu’en 2024 ce sera Resident Evil Hank, un nom qui n’est pas forcément le nom définitif. De plus, Project Highway / Village Online pourrait être une bataille royale autonome ou un mode inclus dans Resident Evil 8, similaire à Resident Evil: Resistance for Resident Evil 3 Remake.