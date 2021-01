Sony Playstation 5 :

Capcom a annoncé Resident Evil Re: Verse dans le Vitrine Resident Evil émis dans la nuit de ce jeudi 21 janvier. Il s’agit d’un match à mort multijoueur qui sera inclus dans Resident Evil 8: Village pour commémorer le 25e anniversaire de la série; il ne peut pas être acheté séparément. Être disponible en PC, PS4 et Xbox One, les joueurs PS5 et Xbox Series X / S accèderont au titre via le rétrocompatibilité. Le huitième volet de la saga arrive en magasin le 7 mai 2021, mais sur le web dédié à ce multijoueur, seul un ambigu est indiqué “2021”. Pouvez-vous voir un bande annonce au dessous de.

L’inscription à la bêta est désormais ouverte: elle aura lieu du 28 au 30 janvier

Les joueurs peuvent inscrivez-vous à une version bêta via ce lien. La période d’inscription est active à partir du 15 janvier à 2h00 heure de la péninsule espagnole jusqu’au lundi 25 janvier à 15 h 59 Le test aura lieu le 28 janvier (de 7 h 00 à 14 h 00), 29 janvier (de 14 h 00 à 9 h 00; puis de 16 h 00 à 23 h 00) et 30 janvier (de 7h00 au lendemain à la même heure). Ceux qui s’inscriront et seront sélectionnés recevront un e-mail de confirmation tout au long du 27 janvier.

Dans Resident Evil Re: Se voir, les joueurs s’incarneront à la troisième personne protagonistes et méchants de la série comme Leon, Claire, Nmesis, Jack Baker et bien d’autres. Il s’agit d’un tous contre tous dans des décors emblématiques où des armes et des objets devront être volés. le les matchs dureront cinq minutes et gagnez l’utilisateur avec le plus de points.

Il y a un mécanisme original qui entre en jeu quand le joueur meurt: “ton corps est se transformer en une puissante arme biologique que vous pouvez utiliser contre d’autres joueurs “, expliquent-ils de Capcom.” Plus il y a de flacons viraux dans la zone, plus l’arme biologique que vous deviendrez sera puissante si vous les collectionnez.

La société japonaise laissez la longévité des serveurs en l’air: “Selon le moment où Resident Evil Village est acheté, Resident Evil Re: Verse peut ne plus être disponible.” Ils soulignent que la version physique du jeu comprend un code de téléchargement de ce multijoueur, mais si le service est fermé, le code sera inutile. Ils soulignent également que “le titre est disponible dans d’autres formats à l’avenir”.