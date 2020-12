Sony Playstation 5 :

Respawn EntertainmentPères de la saga Titanfall, il travaille dans ses bureaux sans perdre une minute. Après avoir lancé le célèbre titre d’aventure galactique Star Wars Jedi: Fallen Order en Espagne et dans le monde, le studio continue également de soutenir la bataille royale Apex Legends avec un nouveau contenu; tout en travaillant également sur le titre multijoueur Medal of Honor: Above and Beyond. Cependant, en dehors de tous ces titres, l’équipe est préparer une nouvelle IP comme nous avons pu le constater dans leurs offres d’emploi.

Respawn: Travailler sur une nouvelle IP

Comme en témoigne sa nouvelle liste d’emplois, le studio de développement Respawn prépare la formation d’une “petite” équipe de développeurs commencer à cuisiner une “nouvelle IP”. Bien que l’annonce de poste n’offre pas plus d’informations, elle indique que ces employés seront en charge de créer des technologies qui permettront “vivre des aventures pour toujours”.

Cette petite description suggère une sorte de jeu en tant que service, suivant la formule utilisée dans Apex Legends: soutenir le jeu avec du contenu qui arrive de temps en temps sous forme de nouvelles saisons ou de mises à jour. Le problème est que cette idée ne correspond pas au fait que l’équipe de départ est petite, alors peut-être parlons-nous d’un autre type de projet à une échelle différente. Cependant, gardez à l’esprit que l’équipe de développeurs Apex était également assez petite au début de la bataille royale.

Respawn veut que les joueurs «aventure pour toujours» avec leur nouvelle IP

En d’autres termes: il ne nous reste plus qu’à attendre Respawn offre plus d’informations à propos de cette nouvelle propriété sur laquelle ils travaillent. En revanche, il semble que ce projet sera loin d’être la troisième tranche de Chute des Titans ce que les fans attendent. Récemment, un dataminer bien connu était en charge d’anticiper que le jeu pourrait être en développement. Pour sa part, Vince Zampella, co-fondateur de l’étude et actuel dirigeant de DICE Los Angeles, a déclaré en mai dernier qu’il n’était actuellement pas prévu de poursuivre cette saga. Pourtant, j’ai souligné que l’idée de revenir dans cet univers de science-fiction “est toujours là”.