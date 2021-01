Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne a publié un bande annonce de Returnal qui nous fait entendre pour la première fois le doublage du titre de notre langue. La nouvelle vidéo de tireur procédural à la troisième personne de Housemarque (Resogun, Nex Machina) da plus de détails sur le gameplay de cette exclusivité de Playstation 5, en particulier, des différents types de armes, artefacts et outils avec lequel le protagoniste doit vaincre les extraterrestres dans cet enfer de balle.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il a été confirmé qu’il y aura un système de progression en dépit d’être un roguelike d’arcade. Selene trouver dans les premières mesures de l’aventure un étrange monolithe, le Cthonos, un appareil extraterrestre qui offre objets aléatoires au démarrage chaque tentative, qui enregistre l’activité du protagoniste et, à mesure que l’expérience s’accumule, accorde une nouvelle objet qui est définitivement ajouté au bouton.

Au-delà, tout d’autres recommenceront après chaque décès et sera généré de manière procédurale, y compris les scénarios et armes. De ces derniers il y aura 10 différents, chacun avec sa photo alternative (activé en utilisant les déclencheurs adaptatifs du DualSense). À leur tour, les armes peuvent être modifiées avec un total de 90 traits empilablescomme les projectiles explosifs et les flaques d’acide.

A ces variables il faut ajouter d’autres exhausteurs que les fabricants que Selene rencontrera autour de la scène et d’autres altérations, telles que Parasites, qui peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs; et les outilsallant des épées aux bombes alimentées par zone en passant par les capacités contondantes.

Retour arriver le 19 mars en deux éditions

En un peu plus de deux minutes que dure la bande-annonce, il est clair que Returnal, malgré sa finition AAA, retour à l’arcade et balle aux racines de l’enfer qui sont l’identité de l’étude, tout en les modifiant avec la conception procédurale. Ce qui reste incertain est comment être et quel poids aura le récit, bien que dans les dernières mesures de la vidéo, il y ait un bref scène à la première personne ce qui peut servir d’indice sur la destination des tirs.

Retour atteindre les magasins sur 19 mars en différentes éditions au prix de 79,99 pour le package standard et 89,99 pour l’édition numérique de luxe, que d’ajouter l’arme conductrice Electropilon, l’arme de recherche de trou, le stimulateur réflexe consommable, l’artefact de masse pulsée, le booster d’adrénaline et la bande sonore numérique, plus deux tenues pour Selene qui sont également inclus dans l’édition numérique standard.