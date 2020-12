Sony Playstation 5 :

Ricardo Cavolo (Salamanque, 38 ans) est une Artiste, illustrateur et peintre espagnol, l’un des plus reconnus internationalement. Son travail combine des œuvres personnelles, exposées dans les galères madrilène, milanaise, mexicaine et canadienne; avec des commandes de marques de toutes sortes: à partir de Apple à Nike, de Zara à Gucci, via Starbucks et bien d’autres. Spécialisé dans les peintures murales de style naïf qui remplissent de couleurs les rues de la moitié du monde et les festivals de musique bien-aimés, l’homme de Salamanque a été responsable d’un graffiti promotionnel pour Call of Duty: Black Ops Cold War encadré dans le concours Checkpoint qui a eu lieu en novembre.

Dans une interview avec Vandal, Cavolo nous raconte son expérience avec un saga, Call of Duty, qui l’a aidé à surmonter une dépression qu’il avait peu de temps après avoir atterri dans la trentaine; comment le les jeux vidéo ont commencé à influencer son travail; de l’explosion de la créativité visuelle que connaît le loisir interactif ces dernières années; et à propos de lui valeur donnée par la scène espagnole et internationale de la peinture et des arts graphiques à ce médium.

Des graffitis chaleureux pour la guerre froide

Quelle a été votre inspiration pour le graffiti, quels événements de la guerre froide vouliez-vous capturer?

Il est évident que le thème est la guerre froide, un thème de guerre, en tenant compte des deux principales factions de la guerre, car au fond je voulais en parler, et évidemment, aussi à partir de la base de la couverture elle-même, de l’art original créé pour le jeu vidéo, qui est cette division d’un personnage entre les deux factions. Je l’ai pris un peu dans mon univers, qui est: des personnages et autres, puis beaucoup de choses symboliques autour de lui, donnant beaucoup de données, dans ce cas, de chacune des deux factions.

La touche décontractée frappe une saga qui transite toujours entre la rigueur historique et le plaisir de la guerre explosif.

Clair. Je ne voulais pas devenir dramatique parce qu’il faut comprendre que c’est un produit qui doit être déplacé et que c’est un produit dont le contenu est militaire et violent dans certaines mesures; auquel j’ai joué, je n’ai aucun problème avec le jeu vidéo. Mais je ne voulais pas devenir dramatique ou mettre beaucoup d’encres; c’est un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c’est investir vos heures ah, et à mon avis, les jeux vidéo sont très bons pour nous justement pour ne pas tomber entre les autres guerres (rires). Parce que vous vous déstressez beaucoup et que ces choses dans votre tête, vous les retournez là-bas et ça n’éclabousse pas. Alors je ne voulais pas devenir trop sérieux. Je n’ai changé aucune nuance de mon travail, c’est ce que je veux dire. Normalement, mon travail n’est pas ultra-sérieux. Ce n’est pas comique non plus. Il y a un point intermédiaire où il y a des couleurs plus amusantes ou plus vives, et cela ne conduit pas à un truc aussi guerrier, mais je voulais garder un peu les uniformes, au sens figuré, du jeu vidéo.

“Les jeux vidéo me permettent de mettre ma tête dans un autre monde”

Avez-vous commenté que vous avez joué à Call of Duty?

J’ai changé de plateforme il y a deux ou trois ans. C’est arrivé à Switch et dans Switch, nous ne l’avons toujours pas; boutonnière, même s’il en est autrement. Mais quand j’avais la PlayStation 4, bien sûr. Je dis toujours ceci: il y a environ cinq ans, j’ai traversé une dépression et à ce moment-là je n’avais pas de jeux vidéo parce que je venais d’emménager et ainsi de suite. La première chose que le thérapeute m’a dite a été: “Trouvez quelque chose qui vous divertit et vous ennuie à la maison.” Puis j’ai acheté le Play; Ce n’est pas que vous vous ennuyez dans le vrai sens du terme, mais à partir de “saisissez ce que vous aimez”. Et Call of Duty a été l’un des jeux qui m’a le plus brûlé à ce moment-là jusqu’à ce que j’en sorte.

Vous souvenez-vous de la livraison?

C’est une guerre moderne, je pense. Je pense que c’était la version 2016, Call of Duty: Infinite Warfare. Ce sont des dates très importantes pour moi et je les ai enregistrées là-bas.

Pensez-vous que les jeux vidéo ont une valeur thérapeutique?

Pour moi, bien sûr. C’est finalement comme tout: un livre, un film, tout. Chacun utilise cette culture de toutes les manières possibles. Pour moi, bien sûr, les jeux vidéo, et je l’ai toujours dit et c’est pourquoi j’étais si enthousiasmé par cette collaboration, c’est quelque chose que je garde à l’esprit dans ma vie tous les jours. C’est ce qui me tire le plus de mon travail précisément pour déstresser et mettre ma tête dans un autre monde. En fait, cela a un caractère rétroactif pour moi parce que ces derniers mois, j’ai essayé d’incorporer ce goût et cette culture que j’ai du jeu vidéo dans mon travail. Je suis très accro à Dark Souls et c’est l’un des jeux qui dit que c’est même thérapeutique car il y a un voyage, il y a une chose sombre, c’est comme sortir d’une dépression … Ce genre de chose m’intéresse beaucoup. Et en général, même s’ils n’ont pas ce thème, une FIFA elle-même m’aidera toujours à sortir d’une impasse mentale.

“Les jeux vidéo, les bandes dessinées et les dessins animés sont au niveau de toute autre création culturelle”

Y a-t-il une influence du jeu vidéo dans le monde de la peinture?

Oui pour moi. Jusqu’à il n’y a pas longtemps, j’avais une casquette sur la tête au niveau de la créativité dans laquelle elle ne me permettait pas de mettre des choses qui m’intéressaient vraiment depuis que je suis petite, qui sont surtout les dessins animés, les bandes dessinées et les jeux vidéo. C’était comme: “C’est ludique, mais ça n’a pas de caractère culturel.” C’est une pensée un peu ancienne que je ne mets plus en pratique, mais il semble qu’elles ne soient pas à la hauteur des normes des livres ou des films, et c’est complètement faux. Je crois qu’aujourd’hui, ces trois (jeux vidéo, bandes dessinées et dessins animés) sont au niveau de toute autre création culturelle. Donc, depuis quelques mois maintenant, j’ai ouvert cette porte et récemment j’ai fait pour une exposition à Londres une reprise très personnelle de Dark Souls, qui est un jeu qui m’a beaucoup marqué, et j’ai envie d’y aller petit à petit … J’ai fait une autre exposition où ils étaient Super Mario, de toute façon. J’utilise beaucoup les symboles et puis le peu que je sais sur le monde des jeux vidéo, je prends des personnages dont tout le monde sait quel genre de personnage ils sont ou leur stéréotype, et pour parler de quelque chose en particulier, je prends ce personnage. J’aime vraiment mélanger ces icônes populaires.

En tant qu’artiste visuel, que pensez-vous de l’expérimentation des styles graphiques que les jeux vidéo ont connu au cours de la dernière décennie?

Je pense qu’au début tu faisais ce que tu pouvais et maintenant tu as assez de moyens pour pouvoir faire ce que tu veux. La bonne chose est qu’aujourd’hui il ne s’agit pas seulement de … Il est vrai que les moyens techniques aident beaucoup, surtout pour les choses sensibles et pour entrer dans ce monde. Mais par exemple, toute cette ligne de jeux indépendants là-bas, ce qui est vrai qu’ils ont tendance à avoir un peu plus graphique … Undertale et tout cela, doivent avoir un graphique plus obsolète, disons, mais cela a beaucoup de charme. Je ne sais pas, c’est comme, heureusement, le monde des jeux vidéo s’est installé dans le monde de la culture, et au moins de mon point de vue, il y a de la créativité, il y a de l’histoire, il y a des gens qui créent des mondes visuels et d’autres comme je le fais avec ma peinture. . Alors c’est à égalité avec les autres [medios]Seule cette colonne culturelle est si jeune qu’il est évident que beaucoup de gens n’en tiennent pas compte ou ne l’ont toujours pas. C’est son problème. Mais je considère que la technique a évidemment aidé à approfondir les histoires et à créer des choses très complexes, mais surtout elle a aussi ouvert l’esprit et dit: «Maintenant, nous pouvons faire ce que nous voulons, du plus simple au plus grand de tous. choses dingues”.

Le jeu vidéo est-il considéré dans le monde des arts graphiques et de la peinture?

Dans le monde de la peinture, pas tellement, je ne pense pas tellement; en Espagne. Je suis très à l’aise ici, j’aime beaucoup le pays dans lequel je vis, mais à cause du travail que j’ai, il faut beaucoup voyager, rencontrer d’autres personnes … Et là, nous avons encore un peu de ce que j’ai dit auparavant. Comme sûrement quand la photo est arrivée et qu’ils ont dit: “Eh bien, ça pour le DNI, mais tu n’allez pas remplir une exposition ou une galerie avec ça, parce que c’est une chose technique.” Et puis nous avons vu pendant de nombreuses décennies que la photographie est devenue une partie de l’art. Je pense que la même chose se produit avec le jeu vidéo, mais ici en Espagne, nous avons toujours [algo alejado]. De manière générale, pas seulement dans mon domaine. Qu’il y a un peu de crime, parce que dans mon domaine tu es censé avoir la tête ouverte, un esprit ouvert à tout ce qui sort et ce qui se passe, que tu aimes ce qui se passe ou pas, et je pense qu’il y a beaucoup de choses cela peut être apprécié sur le plan artistique, si vous voulez simplement vous en tenir à cela. Je pense qu’il y a encore un peu de terrain à comprendre.

En participant à un jeu: “pour le moment je ne trouverai pas la magie que je trouve dans la peinture”

Êtes-vous intéressé à participer à un jeu vidéo à l’avenir?

Je ne l’ai pas considéré, mais aussi parce que je le vois comme un plaisir, et bien que plus tard je puisse en tirer des choses pour mon arrière-plan créatif et d’autres, c’est toujours un circuit de “ici, je viens pour profiter, pas pour travailler”, bien qu’après cela enlever les choses. Mais c’est possible. Ils m’en ont aussi parlé il y a longtemps avec l’animation et j’ai récemment réalisé un clip vidéo d’animation avec quelqu’un d’autre. Ce qui se passe, c’est que je le vois tellement compliqué … Je trouve la création de personnages, la création d’arrière-plans, d’ambiances et plus encore … Cela semble beau, mais pour le moment je ne trouverais pas la magie que j’y trouve. peindre.

Comment communiquez-vous les œuvres artistiques issues de votre propre initiative avec les commandes des marques?

J’ai eu la chance que cela ne change pas grand-chose pour moi de faire une chose ou de faire une autre. Je dis “chance”, mais je l’ai aussi travaillé. Normalement, lorsqu’un client vient me demander une commande, il me demande quelque chose de très similaire à ce que je ferais moi-même, mais dans ce cas, il y a X règles: vous allez parler d’un produit et avec ces caractéristiques. C’est un jeu et j’aime beaucoup ce jeu. Ce que j’aime qu’ils ne me dérangent pas, c’est la façon dont j’explique les choses. Pour moi [lo importante] Ce n’est pas ce dont je parle, mais comment je le raconte. Alors s’ils me laissent utiliser ma grammaire artistique pour parler d’un jeu vidéo ou pour parler d’une voiture, pourquoi ne serait-ce pas amusant?

Aujourd’hui, soit vous êtes une personne d’origine différente de la mienne, soit vous devez gagner votre vie. En fait, ce qui permet de faire des expositions et un travail plus personnel c’est justement de pouvoir collaborer avec des marques. Donc ce qui a beaucoup marché pour moi au début, c’est de ne proposer aux marques que mon style et ma façon de voir les choses. Cela vous fait perdre beaucoup d’emplois au début. “Je fais ça”. Et au début j’ai perdu beaucoup d’emplois, mais c’est vrai que quand les années passent, vous générez … Le mot «marque» me donne un peu de peine, mais vous me comprenez, vous générez une image concrète. Je sais que s’ils viennent me demander ceci ou m’offrir cela, c’est parce qu’ils veulent que je le fasse sous mon filtre et mon atmosphère. Il n’y a donc pas une grande variation. Il est vrai que lorsque vous faites un travail personnel, vous parlez de vos histoires personnelles ou vous parlez d’un concept spécifique pour une exposition; c’est diférent. Mais j’en suis venu à pouvoir profiter des autres emplois tout aussi bien.

Call of Duty: Black Ops Cold War sort le 13 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Continuez à mettre à jour gratuitement avec des cartes multijoueurs et de nouveaux modes de jeu tout au long de l’année prochaine. Vous pouvez consulter notre avis sur ce lien.

Nous avons réalisé cet entretien grâce à une offre d’Activision Espaa. Les questions et réponses ont été modifiées pour rendre la conversation plus facile à comprendre.