Ubisoft a annoncé que Riders Republic, son ambitieux jeu multijoueur de sports extrêmes en ligne qui permettra des courses de plus de 50 participants ainsi que d’autres activités, ne sortira pas définitivement le 25 février, comme initialement prévu. Bien que sa date de départ soit toujours prévue pour cette année, il n’y a pas eu de nouveau jour ni de mois précis pour son arrivée en magasin, il faut donc attendre encore un peu.

Déclaration d’Ubisoft

Dans la déclaration que la société a publiée, on peut lire ce qui suit: «En septembre, nous vous avons donné un premier aperçu de l’immense monde multijoueur de Riders Republic. Nous vous avons promis un parc de sports en plein air plein d’action, plein de courses massives avec plus de 50 participants sur des consoles de nouvelle génération, de nombreuses activités variées et des cascades incroyables. Nous voulons vraiment vous voir réaliser vos fantasmes en tant que cavaliers dans ce monde plein de vie. “

“Aujourd’hui Nous voulons vous informer que nous avons pris la décision de reporter la publication un peu plus tard dans l’année. Ce temps supplémentaire permettra à notre équipe talentueuse de vous offrir une expérience meilleure et plus amusante. “

Sports extrêmes pour les plateformes actuelles et nouvelles générations

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que le titre sortira sur Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Games Store et Ubisoft Store. Comme cela s’est produit avec les derniers titres Ubisoft, si nous achetons le jeu sur PS4, nous pouvons le mettre à jour gratuitement sur la PS5 et la même chose se produira de la Xbox One à la Xbox Series X / S.

Comme on peut le voir dans ses premières bandes-annonces, le titre nous amènera à pratiquer des sports à risques comme le ski et le snowboard ou le cyclisme sur toutes sortes de terrains dangereux, nous permettant d’effectuer toutes sortes de pirouettes et de cascades risquées.