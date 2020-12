Sony Playstation 5 :

Riot Games travaille sur un MMO dans l’univers de League of Legends. Comme annoncé Rue Greg, vice-président de l’entreprise, de manière peu orthodoxe: à travers un tweet répondant à un fan. Ni teaser, ni bande-annonce, ni communiqué de presse; Le manager a d’abord publié une sorte d’annonce voilée sur son compte Twitter personnel, mais a élargi les informations en réponse à un fan qui a demandé plus de détails sur ce nouveau projet.

“J’ai des nouvelles! Mon travail le plus récent chez Riot a été de développer l’univers de League of Legends, parce que nous allons en avoir besoin! Parce qu’il est temps. Mon nouveau travail consiste à lancer un jeu génial (on pourrait dire massif) que beaucoup d’entre vous, et de nombreux émeutiers, nous ont demandé de croire », a commencé en disant Street dans son dernier tweet, dans lequel ils préviennent également qu’ils embauchent de nouveaux profils pour le développement du projet.

Confirmation dans un tweet

Si l’inclusion du mot «massif» suggérait déjà un éventuel MMO de League of Legends, la confirmation est venue dans un tweet ultérieur dans lequel Street confirmait que le projet concernait précisément cela: un massivement multijoueur en ligne situé dans cet univers populaire. C’était en réponse à un fan qui a demandé s’ils travaillaient sur un MMO où vous pouvez “choisir les vêtements et la coiffure” des personnages, auxquels le vice-président de Riot a répondu “c’est un MMO”.

C’est un MMO Greg Street (@Ghostcrawler) 18 décembre 2020

Reste à savoir quand Riot Games décidera de partager plus de détails sur ce MMO annoncé de manière aussi inhabituelle. Non pas que ce soit un projet étrange, car comme le dit Greg Street les fans le demandent depuis longtemps Et la société a travaillé pour élargir l’univers avec de nouveaux genres tels que le RPG au tour par tour dont le gameplay a été récemment montré ou la version mobile de League of Legends, mais que sa présentation soit dans un tweet est une façon un peu étrange de le faire.