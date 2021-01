Sony Playstation 5 :

Destiny 2 et les créateurs Valorant Bungie et Riot Games ont collaboré à un poursuite conjointe contre Cameron Santos, propriétaire de nombreux sites Web pour la vente et la distribution de programmes pour tricher dans les jeux en ligne susmentionnés. L’objectif des deux sociétés, selon le procès intenté par Polygon, est que ces plates-formes de distribution, telles que Gatorcheats, ferment, et récupérez le dommage financier qu’ils évaluent en «millions de dollars».

“La triche sape l’intégrité concurrentielle et érode la confiance de la communauté”dit un représentant de Riot Games dans un communiqué publié par Kotaku. “Riot s’engage pleinement à défendre ces valeurs pour les joueurs, donc quand nous réalisons un Créateur de pièges, vous pouvez parier que nous les poursuivons“.

Certains des programmes de triche que Santos vend sur ses pages coûtent plus de cent dollars et permettre aux joueurs visée automatique, téléportation, ressuscitez instantanément, survolez la scène et voyez à travers les murs dans Destiny 2, par exemple. Dans Valorant, un programme qui est toujours vendu sur le site susmentionné, permet d’accéder pendant un mois à des options personnalisables de visée automatique, recul des armes et vision à travers les murs.

Les deux sociétés «cherchent à mettre un terme à la vente et à la distribution illégale et à la recherche de bénéfices provenant de la distribution de produits logiciels malveillants conçu pour permettre aux membres du public d’obtenir des avantages concurrentiels injustes aux Jeux (c.-à-d. tricher), et donc perturber et détruire les jeux des demandeurs, l’activité générale des demandeurs et l’expérience de la communauté de jeu des demandeurs », peut être lu dans le procès intenté par Riot Games et Bungie.

Activision Blizzard et Bungie ont précédemment fait des adhésions légales contre les tricheurs

Activision Blizzard, la société responsable de la saga Call of Duty, ils ont poursuivi en août 2020 pour tromper les créateurs et distributeurs CxCheats, qui a cessé ses opérations et s’est excusé auprès des joueurs. En septembre, la même marque a passé une ordonnance de cessation et de désistement contre le propriétaire de GatorCheats. Bungie a fait de même avec le site Web PerfectAim en octobre, a rapporté Kotaku.