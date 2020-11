Sony Playstation 5 :

Ce 24 novembre sera publié en anglais Prêt joueur deux, la suite du roman de science-fiction à succès Ready Player One écrit par Ernest Cline adapté au cinéma en 2018. A l’occasion du lancement du livre, le jeu en ligne Roblox a organisé un chasse au trésor inspiré par les événements racontés dans le premier livre et une session de questions et réponses avec l’écrivain.

le 1er décembre ce qui précède aura lieu Questions-réponses entre Ernest Cline et Dave Baszucki, le PDG de ROBLOX Corporation, à 19h00 Temps péninsulaire espagnol. En même temps, lancez la chasse au trésor dans le hub Ready Player Two; pour être victorieux, vous aurez besoin des indices qui sont à la fois dans le livre et dans la session de questions et réponses.

Une chasse au trésor répartie sur sept jeux

A été créé sept mondes de roblox, chacun avec ses propres quiz, puzzles et récompenses. Ceux qui réussissent à résoudre tous les tests obtiendront un trésor spatial. le espace événementiel réussi à dépasser le million de visites en 24 heures; déjà en cours depuis plus de 4 millions de vues. Toute personne qui se connecte au hub recevra des marchandises sur ses comptes en jeu.

“Roblox et Ready Player Two rappellent les Gunters pour une pica de chasse au trésor couvrant sept matchs et récompense des milliers de gagnants avec de superbes prix », lit-on dans le synopsis de l’événement.« Avez-vous ce qu’il faut pour percer les indices et devenir l’un des grands gagnants? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir. “

Baszucki, le PDG de Roblox, dit qu’avec la première du film Ready Player One en 2018, c’était un autre événement similaire avec une chasse au trésor où vous atteint 13 millions de participants. Maintenant, alors que la concurrence n’a même pas commencé, ils ont déjà dépassé les 4 millions.