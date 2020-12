Sony Playstation 5 :

Bien que Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 aient une forte composante narrative pour un joueur, leur succès a été consolidé grâce à leurs versions multijoueurs en ligne; GTA Online et Red Dead Online – peut-être plus le premier que le second – ont eu un fort impact sur les revenus de Rock star, ce qui pour beaucoup peut signifier passage de l’entreprise aux expériences multijoueurs en ligne.

Cependant, dans une récente interview pour GQ, Tarek Hamad, directeur de la conception de Rockstar North, a voulu nier ces rumeurs en s’assurant que la société continue de planifier le lancement de jeux solo. Ou du moins il assure que “absolument” continuera à “raconter des histoires pour un joueur”, qui peut en fait être compris de différentes manières.

Plus de contenu solo dans les jeux multijoueurs

Et c’est que si on ajoute ces mots à ceux de Scott Butchard, directeur du design, adopte un regard très différent: “Je pense que vous pouvez le voir avec GTA Online et je pense à l’avenir, nous y injecterons plus de contenu solo“a-t-il déclaré lors de l’interview, laissant tomber que les histoires de joueur unique dont ils parlent sont liées au côté en ligne de leurs jeux.

Par exemple dans Coup à Cayo Perico, la dernière mise à jour majeure de GTA Online, une nouvelle zone et un nouvel arc d’histoire ont été introduits pour peut être joué en solo ou en coopération. Ce n’est pas une extension comme celles que nous avons vues dans Grand Theft Auto IV, celles Épisodes de la ville de la liberté cela a ajouté une nouvelle histoire interconnectée avec celle du reste des protagonistes, mais ce n’est pas non plus une extension hebdomadaire avec peu de contenu.

Pour le moment, il ne semble pas que Rockstar va se débarrasser de l’oie qui pond les œufs d’or que GTA Online est devenu; En plus d’être disponible sur PS4, Xbox One et PC, Ce mode en ligne arrivera également avec Grand Theft Auto V sur PS5 et XBox Series X / S, consoles de nouvelle génération, avec un nouveau contenu. D’un autre côté, Red Dead Online est récemment sorti en tant que jeu autonome à un prix réduit dans un engagement clair à continuer de remplir de vie l’univers virtuel du cow-boy.