Sony Playstation 5 :

Rock star semble être ce week-end au centre du présent à la fois pour une nouvelle officielle (la date de sortie du plus grand patch de l’histoire de GTA Online) et pour une rumeur ou une fuite qui vient par “courtoisie” d’Amazon, l’une des les magasins en ligne les plus importants d’Espagne et du monde entier.

Le compte Twitter @GameLeaksRumors est celui qui a réussi à accéder au Page Amazon où vous pouvez trouver Red Dead Redemption: The Outlaws Collection, une collection avec les deux livraisons du bac à sable qui sera disponible au cours de la prochaine année 2021 pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S.

Peu de temps après qu’Amazon ait supprimé cette page, bien qu’à partir du compte, ils aient pu prendre quelques captures d’écran pour détailler le contenu de cette collection qui apportera Red Dead Redemption Remake sous son bras, une nouvelle édition de ce classique pour PS3 et Xbox 360 avec des graphismes améliorés qui ont également les anciennes missions et protagonistes ainsi que du nouveau contenu.

Red Dead Redemption La liste des Outlaws Collection a fuité sur Amazon et inclut RDR Remastered une version améliorée de RDR2. pic.twitter.com/IcGolF5avv Fuites et rumeurs de jeu (@GameLeaksRumors) 21 novembre 2020

Red Dead Redemption 2 recevra également des mises à niveau

En plus du remake du premier Red Dead Redemption, cette collection comprendra également une version améliorée de Red Dead Redemption 2 qui comprendra “une série d’améliorations visuelles et techniques, y compris le traçage de rayons en temps réel et des temps de chargement plus rapides pour la nouvelle génération de consoles”.

Comme on dit, pour le moment pas de confirmation officielle de Red Dead Redemption: The Outlaws Collection et nous sommes juste confrontés à une rumeur, même s’il ne serait pas surprenant que Rockstar prépare, à tout le moins, une nouvelle version de RDR2 pour PS5 et XSX puisque le plus important créateur de sandbox au monde l’a déjà Lancer officiellement une version pour la nouvelle génération de Grand Theft Auto V, son jeu qui continue de vendre, mois après mois, des milliers d’unités à travers la planète.