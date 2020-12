Sony Playstation 5 :

À la mi-2015, l’étude indépendante Jeux Squishy a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour essayer de financer un projet roguelike en 2 dimensions avec un style 1 bit. Ce jeu s’appelait Rogue Invader, mais malheureusement, il n’a pas atteint son objectif et il a été annulé. Maintenant, le studio est de retour pour annoncer que le jeu est toujours en vie et qu’en fait, Il sortira le 25 février 2021 pour PC et Mac sur Steam.

Cette annonce inattendue a été faite par le biais d’un nouvelle bande-annonce montrant le statut actuel de Rogue Invader: dans cette vidéo promotionnelle, nous pouvons voir à la fois les sections de jeu et de cinéma, à la fois avec le style graphique original de ce jeu d’action qui imite ces titres classiques d’action et d’aventure en deux dimensions. Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce sous ces lignes.

Nous sommes les envahisseurs

Selon la description du jeu sur Steam, sur Rogue Invader nous prendrons le contrôle de certains envahisseurs galactiques qui cherchent à se venger des Zanos, une race extraterrestre qui terrifie les habitants de la galaxie depuis des décennies. Nous ferons partie d’une flotte de Terriens dont la mission sera d’attaquer directement le monde natal de cette race avec l’intention de mettre fin à cette guerre.

La partie jouable de ce titre reflète précisément cette sensation de bataille galactique: chaque nouvelle tentative de destruction de la planète commencera avec une nouvelle troupe de soldats que nous pouvons contrôler, mais nous allons commencer avec juste une nacelle et un pistolet, nous devrons donc nous procurer de l’équipement au fur et à mesure. Comme un bon rogue, si on meurt on perd tout.

Mais évidemment, ce qui attire le plus dans ce titre ressuscité est sa Style graphique 1 bit essayant de rappeler ces jeux classiques en noir et blanc. C’est vrai, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il a touches modernes et graphiques haute définition, il peut donc être considéré comme un hommage aux titres de l’époque.