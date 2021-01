Sony Playstation 5 :

Le succès renouvelé de Rouille en Espagne, cette 2021 a été donnée par la main de Egoland, un serveur privé sur lequel au cours des dernières semaines nous avons pu voir comment streamers, YouTubers et créateurs de contenu les goûts de Rubius, Ibai ou TheGrefg se sont battus pour survivre dans le titre de Facepunch Studios. Cependant, tout a une fin et la fermeture d’Egoland est désormais officielle, le 3 février prochain le serveur dira au revoir et clôturera cette aventure.

La fermeture d’Egoland et les récentes controverses

Egoland a commencé son voyage vers début 2021 comme l’une des premières surprises que la communauté des créateurs de contenu en Espagne nous a préparées. Tout a commencé avec L’idée d’Alexby11, l’administrateur du serveur, pour rassembler plusieurs des créateurs nationaux les plus performants sur un seul serveur Rust. Le nom, Egoland, mentionné le combat des egos cela se produira pendant les jeux, et ce n’est pas le cas depuis moins, car au cours du dernier mois tout est arrivé.

Le 3 février, fermez EGOLAND.— EGOLAND (@InfoEGOLAND) 26 janvier 2021

Certains des controverses ont entouré l’Egoland petit à petit et les discussions ont émergé au fil des jours avec une fréquence croissante. Tous ces problèmes ont peut-être été responsables de précipiter la fin d’Egoland, et c’est qu’hier le compte Twitter InfoEGOLAND, dédié au serveur, a annoncé que le prochain mercredi 3 février serait fermé. Dans un direct récent, Alexby11 lui-même a a expliqué à la communauté comment ils ont pris cette décision et a donné son avis sur les derniers événements.

▫️ IMPORTANT: clarifications ADMIN sur ce qui s’est passé et ce qui va se passer avec #Egoland 2/2 pic.twitter.com/vNeKGtLvdH— Clips Alexby 🎬 (@ClipsAlexby) 26 janvier 2021

L’un des déclencheurs a sans aucun doute été le discussion forte qui a été généré récemment entre Tense, Cheeto, Sarinha et Miss Andie. Au cours d’un match, Tense est venu s’adresser à MissAndie en s’exclamant: «Votre coo, quand vous voulez, et quand pas trop», quelques mots assez décalés qui faisaient référence à un commentaire léger que MissAndie avait fait sans mauvaises intentions. Cependant, la situation est vite devenue incontrôlable. Dans les réseaux, comme prévu, ce a généré un débat intense avec des accusations de machisme vers Tense.

Cependant, ce n’est pas la seule discussion entre les créateurs de contenu. Il y a des semaines Rubius et TheGrefg ont également eu une réunion animée lorsque ce dernier a enfreint les règles du serveur et a attaqué le premier avec un tir à la tête.

Posséder Alexby11 a avoué son usure avant le grand nombre de personnes qui ont critiqué des actions simplement pour être l’administrateur du serveur, quelque chose qui a mis en colère le streamer, en disant des choses comme “vous êtes fou”.

Indépendamment de ce qui se passe, laissez-moi vous dire. comme en général, combien je vous déteste en ce moment. Je m’explique. J’AI ÉTÉ EN DIRECT jusqu’à présent et je viens sur Twitter pour voir mes mentions et je craque pour quelque chose que je n’ai même pas vu, vous êtes fou. – aLexBY11 (@ aLexBY11) 25 janvier 2021

D’une manière ou d’une autre, Le succès d’Egoland est incontestable et a élevé Rust dans la liste des jeux les plus téléchargés ces dernières semaines sur Steam. De plus, le titre a été l’un des plus vus sur des plateformes telles que Twitch, il y en a eu plus de 70 chaînes diffusant en direct du jeu, et ils ont atteint plus d’un million de téléspectateurs avec une moyenne quotidienne de plus de 350 000 utilisateurs actifs et records d’audience. Une réalisation qui, même si cela ne se termine pas de la meilleure façon possible, c’est sans aucun doute mérite d’être analysé et difficile à reproduire.

