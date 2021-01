Sony Playstation 5 :

Rust est devenu le premier titre de 2021 qui commence l’année en profitant un accueil chaleureux par la communauté des joueurs. Bien que le jeu de Studios Facepunch débuts en 2018, récemment un groupe de youtubers et de grands noms de Twitch ont décidé d’organiser un événement où ils vivent tous sur le même serveur de jeu. En Espagne, par exemple, nous avons le cas de Egoland: Auronplay, Ibai Llanos ou aLexBY11 jouent ensemble sur ce serveur, essayant de survivre et de forger des alliances différentes. Cette attraction a permis au titre de survie de profiter d’un nouvel éveil: a battu des records d’audience sur Twitch, et leurs joueurs simultanés sur Steam ont également vu un énorme rebond.

Rust: le nouvel éveil du jeu de survie

Comme indiqué sur SteamCharts, le jeu a atteint atteindre 244394 utilisateurs simultanés sur la plateforme numérique de Valve. Ce record connecté à 22 h (heure de la péninsule espagnole) le samedi 16 janvier. Au moment d’écrire ces lignes, Rouille c’est trouvé en quatrième position en nombre de joueurs simultanés: il se classe derrière Counter-Strike: Global Offensive (658 607), Dota 2 (349 101) et Playerunknown’s Battlegrounds (229 863).

Concernant leurs performances sur la plateforme Tic, où le jeu est diffusé par des créateurs de contenu, Rust a réussi à rassemblent 1 373 791 téléspectateurs au début de ce mois de janvier, comme indiqué par SullyGnome. En fait, si nous allons sur le portail Twitch Tracker, nous découvrons que La rouille est maintenant en première position comme la plus vue, dépassant même la catégorie Just Chatting (début janvier, il était en deuxième position derrière cette section).

pic.twitter.com/lZmhU3suD1— garry (@garrynewman) 3 janvier 2021

Rust dans les premières positions d’audience de Twitch et dans le top des plus joués sur Steam

Lorsque des streamers internationaux comme Shroud, XQc ou Myth ont commencé à jouer à Rust plus tôt cette année, même le créateur du jeu, Garry Newman, a fait écho à la popularité massive du MMO sur son propre compte Twitter: “WTF”, il a écrit. Pour l’instant, les utilisateurs attendent l’imminente lancement sur PS4 et Xbox One, après avoir reçu la notation ESRB.