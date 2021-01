Sony Playstation 5 :

S’il y a un jeu qui capte les yeux de beaucoup en ce début de 2021, c’est sans aucun doute Rouille, le multijoueur de survie qui en Espagne est devenu à la mode avec le Serveur Egoland auxquels participent de nombreux streamers et YouTubers populaires. Bien que dans une grande partie du monde, d’autres créateurs de contenu aient fait de même et Facepunch Studios profite de cet avantage pour collaborer récemment avec Twitch. Seulement pour Temps limité pouvons Gagnez des gouttes en visionnant directement Sur la plateforme. Si vous voulez savoir comment faire, nous vous l’expliquerons ici.

Comment obtenir des gouttes de rouille et lier un compte Twitch?

La première chose à savoir est que ces gouttes spéciales de Rust via Twitch sont disponible jusqu’au 14 janvier prochain à partir de 2021 à 23h30 UTC. Par conséquent, si vous les voulez, ne tardez pas à vous mettre au travail. Choisir de les obtenir est aussi simple que liez notre compte Twitch avec Steam et voyez en direct sur la plateforme. Pour lier le compte Twitch (il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un compte Prime), vous pouvez le faire en le saisissant et en allant sur Menu Connexions. Une fois sur place, nous devons accorder des autorisations pour activer également notre compte Steam.

La collaboration entre Rust et Twitch comprend la participation de plusieurs streamers populaires qui ont des objets uniques qui leur sont liés; par exemple Auronplay, Lilypichu, Pokimane ou Ludwig. En plus il y a aussi trois articles qui peut être réalisé de manière garantie simplement en visionnant un certain nombre d’heures de direct sur Twitch, c’est-à-dire, assurez-vous toujours que direct est étiqueté “Rust Drops Enabled”. Ces articles sont les suivants:

Canapé: pour accumuler 2 heures de visualisation directe.Porte industrielle: pour accumuler 4 heures de visualisation directe.Baril: pour accumuler 8 heures de visualisation directe.

Liste des streamers avec des gouttes exclusives dans Rust

Les @Twitch Drops sont donc en direct! Des objets uniques ainsi que des skins avec @xQc @TSM_Myth @pokimanelol @Jack_Septic_Eye @LudwigAhgren @LilyPichu @shroud @Sykkuno @auronplay! Liez vos comptes sur https://t.co/OCjrHPeuwI et impliquez-vous! pic.twitter.com/RjfZ4An1sq— Rust (@playrust) 8 janvier 2021

Comme nous l’avons déjà dit, il y a objets uniques cela ne peut être réalisé que si nous regardons en direct sur Twitch à partir de chacun des streamers qui collaborent. La liste officielle Il peut être consulté sur le site Rust de l’événement et c’est aussi très pratique car on peut aller directement au streamer s’il y a un avis qu’il diffuse à ce moment-là. Les banderoles et leurs Gouttes exclusives Ils sont les suivants:

Auronplay: Sweat à capuche Auronplay.Jacksepticeye: Stockage Jacksepticeye.Lilypichu: Veste Lilypichu.Ludwig: Sweat à capuche Ludwig.Mythe: Plastron Mythe.Pokimane: Porte de garage Pokimane.Envelopper: Sweat à capuche Shroud.Sykkuno: T-shirt à manches longues Sykkuno.xQcOW: Fusil d’assaut XQC.

Chacune de ces gouttes peut être gagnée pour voir un total de 4 heures de live de chaque streamer. N’oubliez pas que chaque goutte n’est obtenue que par un canal actif à la fois. Une fois que nous l’obtenons, il sortira dans notre onglet notifications pour le réclamer, et en cliquant sur le bouton pour accéder à notre inventaire Steam.

Rouille est un MMO de survie et d’action-aventure développé par Studios Facepunch. Il est actuellement disponible en PC et cette année 2021, il atteindra également les consoles PS4 et Xbox One. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à lire notre avis ou visitez notre guide pour découvrir des trucs et astuces.