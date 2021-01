Sony Playstation 5 :

Cela fait sept ans que le jeu de survie Rust a été créé sur Vapeur comme un jeu en accès anticipé. Maintenant, près de trois ans après la version 1.0 pour PC du jeu, la popularité de la survie a augmenté de façon exponentielle, en particulier en Espagne, grâce à l’événement Egoland qui a réuni les streamers les plus populaires de notre pays. Heureusement pour ceux qui veulent vivre leurs propres histoires dans le jeu, vous n’avez pas besoin d’un ordinateur haut de gamme pour le jouer, mais ça devrait être relativement moderne pour répondre aux exigences minimales et recommandées, notamment en matière de RAM.

Configuration minimale et recommandée sous Windows

Exigences minimales

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsSW: Windows 8.1 64 bitsProcesseur: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ou supérieurMémoire: 10 Go de RAMGraphique: GTX 670 2GB / AMD R9 280 mieuxDirectX: Version 11Net: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 20 Go d’espace disponibleNotes complémentaires: Un SSD est fortement recommandé; sinon, les temps de charge seront plus élevés que d’habitude.

Exigences recommandées

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsSW: Windows 10 64 bitsProcesseur: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600Mémoire: 16 Go de RAMGraphique: GTX 980 / AMD R9 FuryDirectX: Version 12Net: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 20 Go d’espace disponibleNotes complémentaires: Un SSD est fortement recommandé.

Configuration minimale et recommandée sous macOS

Exigences minimales

SW: OS X El Capitan 10.11Processeur: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ou supérieurMémoire: 10 Go de RAMGraphique: GTX 670 2GB / AMD R9 280 mieuxNet: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 20 Go d’espace disponibleNotes complémentaires: Un processeur compatible avec le métal est requis.

Exigences recommandées

SW: OS X El Capitan 10.11Processeur: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600Mémoire: 16 Go de RAMGraphique: GTX 980 / AMD R9 FuryNet: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 20 Go d’espace disponibleNotes complémentaires: Un SSD est fortement recommandé; sinon, les temps de charge seront plus élevés que d’habitude.

Rust bientôt disponible sur PS4 et Xbox One

Si vous n’avez pas d’ordinateur avec ces caractéristiques techniques, mais que vous avez une console, respirez tranquillement: dans les mois à venir Rust sur PS4 et Xbox One. Bien que X019 aurait été publié l’année dernière, il n’a pas encore été publié, mais a récemment été noté par l’ESRB, l’agence américaine de notation par âge.