Sony Playstation 5 :

Et si Grand Theft Auto V avait été mis en place au Moyen Âge? La réponse est: aurait été aussi chaotique que sa version moderne. Les développeurs de Jeux modus et Jeux de Jutsu ont voulu matérialiser cette idée dans le jeu vidéo Rustler. Soyez disponible dans la phase d’accès anticipé de Steam via PC ensuite 18 février et, pour fêter leur arrivée sur la plateforme Valve, ils ont partagé un bande-annonce drôle d’image réelle que nous vous laissons en dessous de ces lignes:

Rustler: Grand Theft Horse, le

“Soyez un criminel médiéval dans ce jeu d’action fou en monde ouvert, plein de références à la culture populaire“, écrivez les développeurs dans la description du jeu.”Faites des quêtes absurdes, tuez des héros, volez des chevaux et des roturiers, faites face à des gardes, écoutez des bardes… et beaucoup plus! Et avec un gameplay old school! “De cette façon, La formule Grand Theft Auto est transférée dans cet environnement médiéval.

Avec un humour qui rappelle les Chevaliers de la Table carrée de Monty Python ou même le Discworld farfelu de Terry Pratchett, Rustler nous invite à prendre la loi en main et à vivre une vie sauvage et folle à l’époque médiévale. Nous rencontrerons des “messieurs courageux mais extrêmement stupides”, et nous pourrons suivre l’histoire ou la passer complètement et nous consacrer à ce que nous aimons: piller, se saouler et faire des ravages dans les villes que nous rencontrons.

“Soyez un criminel médiéval”

Épées, arbalètes, arcs, lances, excréments de chevaux … Tout ce qui entre entre vos mains peut être utilisé comme une arme pour nous défendre de nos ennemis. Oh, et si notre barde ne chante pas la chanson que nous voulons, nous pouvons toujours le frapper au visage pour changer la mélodie. Bref, tous sont des avantages au Moyen Âge.

«Jetez les vaches dans le ciel, amusez-vous en tant que Mort, allumez des feux en brûlant de l’herbe, dessinez des formes suggestives avec la charrue, affrontez tout le garde après avoir tué la moitié de la ville … Et ce n’est qu’une collation de ce que vous pouvez faire chez Rustler“, concluent les créateurs. Nous vous rappelons qu’être disponible 18 février en phase d’accès anticipé sur Steam, après avoir lancé une campagne sur Kickstarter.