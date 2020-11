Sony Playstation 5 :

Sackboy: A Big Adventure est l’un des jeux de lancement pour PlayStation 5, mais le jeu de plateforme en trois dimensions de Sumo numérique a également la tâche d’être un bon titre intergénérationnel, puisqu’il a été publié en même temps pour PS4 et PS4 Pro. “C’est un très beau jeu, avec une direction artistique soignée et techniquement plus méritoire qu’il n’y paraît au premier abord, ça ressemble à une fable, et avec un délicieux 60fps”, nous disions dans notre revue de la version next-gen il y a quelques jours, mais comment se comporte-t-il sur la quatrième PlayStation? Selon les experts de Digital Foundry, le fonctionnement est presque le même, mais son visage est quelque peu différent.

Images par seconde et résolution

Le jeu tourne à 60 images par seconde stables sur PS5, PS4 Pro et PS4, bien que dans le scènes de film Les versions PlayStation 4 réduisent le framerate à des chiffres non spécifiés; gardez également à l’esprit que depuis DF, ils n’ont pas essayé le mode multijoueur local pour quatre joueurs (en ligne sortira fin 2020), et la présence de plusieurs personnages à l’écran peut affecter les performances.

Concernant la résolution, en PS5 fonctionne à 1620p (75% de 4K) redimensionné à 3840 x 2160. Le chiffre diminue à 1080p (Full HD) sur PS4 Pro et atteint le 720p dynamique sur la Playstation 4 la norme. Cependant, les différences visuelles affectent non seulement le nombre de pixels à l’écran, mais aussi le style artistique du jeu.

Moins de détails visuels qui modifient le style artistique

Les effets visuels et les matériaux du les scénarios sont de moindre qualité, ou ils ne le sont pas, dans les versions PS4. Le premier niveau, disent-ils de DF, montre Champs recréés avec des threads qui n’apparaissent pas sur PS4. “Beaucoup de détails supplémentaires et mineurs n’existent tout simplement pas sur PS4”, disent-ils. A cela il faut ajouter qualité inférieure dans les ombres, reflets qui ne sont pas sur les consoles de dernière génération et l’absence de rayons solaires qui modifient l’apparence visuelle sur PS4. En plus, temps de chargement, quasi inexistants sur PS5, sont présents sur PS4.