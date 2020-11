Sony Playstation 5 :

Sackboy: A Great Adventure était l’un des jeux de lancement de PlayStation 5, bien qu’il soit également disponible sur PS4. Les différences entre les versions vont au-delà des techniques, car ce jeu de plate-forme 3D de Sumo Digital tire parti des charges rapides, de DualSense – réponse hépatique et déclencheurs adaptatifs – ou des avantages du système PS5, comme la vidéo, mais d’un point de vue graphique, le jeu est très similaire quelle que soit la plateforme choisie.

La chaîne ElAnalistaDeBits a fait un comparatif vidéo de Sackboy: Une aventure en grand sur PlayStation 4, PS4 Pro et PS5 où l’on voit que le jeu est bien optimisé pour la dernière génération, et cela à part les petits détails d’interaction ou d’effets présents dans PS5, la principale différence réside dans la résolution: 900p sur PS4, 1080p sur PS4 Pro et 1800p sur PS5. Tous visent à 60 fps, que l’étude a révélé, était l’une des intentions dès le début de donner une meilleure réponse dans les contrôles.

“Pour moi et l’équipe, c’était vraiment important d’être sur cette plate-forme – PS4 – parce que nous voulons que le plus de gens possible y jouent. Cela dit, la nouvelle console est plus puissante. Elle a de nouvelles fonctionnalités, nous permet d’améliorer les graphismes, de profiter du SSD et de travailler avec le DualSense“a déclaré le développeur.

Une des surprises de la saison

“Nous ne nous sommes pas souvenus depuis longtemps d’un jeu qui a gardé la bouche si silencieuse en quelques heures. Du peu que nous aimions dans ses premières minutes à l’enthousiasme total pour le terminer, une aventure qui ne cesse de grandir et de s’améliorer à chaque fois. niveler ce qui se passe et quoi Nous avons trouvé que c’était l’une des meilleures plates-formes que nous ayons appréciées ces derniers tempsEt si vous aimez ce type de jeu, nous sommes sûrs qu’il vous surprendra tout comme nous. Le catalogue PlayStation avait besoin d’un titre comme celui-ci, et avec Astro, nous sommes heureux que les plates-formes soient à nouveau prises en compte, ce qui, je l’espère, n’est pas une fleur d’un jour et prédit une génération avec de nombreux et très bons jeux de saut. ” , nous comptons dans notre analyse.