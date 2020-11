Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé

Sackboy Big Adventure est maintenant disponible sur PS4 et PS5 et est devenu une des surprises de la saison. Le jeu Sumo Digital réinvente la série et le genre avec un jeu de plateforme 3D unique qui sait profiter des caractéristiques de la nouvelle génération de Sony, dans une proposition frais et très drôle, avec une section audiovisuelle très soignée et agréable à la fois en solo et en multijoueur jusqu’à quatre joueurs. Une aventure qui ravira les amateurs de sauts, comme nous vous l’avons dit dans notre analyse, étant une option parfaite pour profiter en famille ce Noël.

Une histoire attachante avec l’icône PlayStation

Sackboy est de retour avec une nouvelle histoire se déroulant dans Crafts World, une terre fantastique d’imagination et de rêves innocents sur le point de devenir un cauchemar à cause de Vex, un être né du chaos et de la peur. Lorsque les amis de notre héros en toile de jute sont kidnappés, Sackboy se lance dans l’aventure et remplit ainsi les légendes sur les Chevaliers du point, défenseurs légendaires du monde des artisans. Ce voyage nous mènera à travers une grande variété de niveaux dans les jungles, les montagnes enneigées, l’espace, les royaumes sous-marins … Le tout avec l’aspect de décoration artisanale caractéristique de la saga LittleBigPlanet, qui est plus beau que jamais grâce à la puissance de la PS5.

Un monde en 3D

Cette fois, Sackboy fait le saut vers une plateforme 3D qui profite de cette exploration pour cacher son objets de collection et power-ups, avec de nouveaux types de défis et d’idées, d’ennemis et de boss… Il n’y a pas deux zones ou niveaux identiques, c’est un jeu plein de bonnes idées, étant une plate-forme simple à contrôler mais plein de possibilités, et capable de satisfaire à la fois le joueur le plus expérimenté et celui qui vient de commencer, ce qui le rend idéal pour tous les types de joueurs, quel que soit leur âge ou leur expérience.

Multijoueur: le meilleur de l’entreprise

Bien que Sackboy Big Adventure soit destiné au divertissement en solo, tu peux aussi partir avec trois amis, pour le moment depuis la même console et bientôt aussi via internet, grâce à une mise à jour gratuite qui permettra cette option. Il existe des niveaux conçus pour la coopérative, des gestes pour exprimer des émotions et 60 tenues à découvrir et à combiner qui donneront une touche spéciale à notre personnage, avec mécanique multijoueur amusantecar différents Sackboys peuvent s’entraider avec des actions et des mouvements uniques.

Aspects techniques

La version PS5 réinvente le format de plateforme 3D comme jamais auparavant avec les innovations DualSense. La réponse hépatique différencie le type de surface ou de matériau sur lequel Sackboy marche, avec déclencheurs adaptatifs vous obtenez une sensation de succès chaque fois que vous prenez un objet, quelque chose qui est fait très souvent, et cela fait également un grand usage de Audio 3D, pour une plus grande immersion et ainsi profiter également de sa fantastique bande-son. Comment pas, nous avons aussi la vitesse fulgurante du SSD depuis PS5, donc pas de temps d’attente ni d’écrans de chargement, vous jouez toujours. La version PS4 peut être mise à niveau gratuitement vers la version PS5 afin que vous puissiez profiter de la meilleure version de Sackboy Une aventure en grand.

Plusieurs éditions au choix

En plus des éditions standard -69,99 euros- pour PS4 et PS5, également vous pouvez acquérir le Édition Digitale Deluxe -89,99 euros- dans le PS Store avec le jeu, un livre d’art numérique, une bande-son numérique, quatre tenues inspirées des personnages PlayStation avec des gestes caractéristiques et 20 avatars Sackboy avec les différentes tenues que vous pouvez obtenir dans le jeu.

La Édition spéciale physique -99,95 euros- pour PS4 inclut le contenu de la Digital Deluxe Edition mais remplace le jeu et le livre d’art numérique par des copies physiques, et ajoute une peluche Sackboy, unique et limitée à cette édition, avec l’une des tenues de Sackboy: Une grande aventure.