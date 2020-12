Sony Playstation 5 :

Au début du mois dernier, peu de temps avant sa sortie sur PS4 et PS5, il a été annoncé que Sackboy: Big Adventure sortira sans les fonctionnalités en ligne qui vous permettent de jouer du début à la fin en coopération via une connexion Internet, le limitant au multijoueur local. À l’époque, on disait aussi que ces fonctions arriveraient avec un patch pas avant la fin de l’année. Eh bien, aujourd’hui Sackboy: une grande aventure a été mis à jour avec les fonctionnalités en ligne promises.

Ceux qui possèdent Sackboy: Une aventure à grande échelle pourront désormais profiter du jeu complet avec ses fonctionnalités en ligne incluses. Le titre a été mis à jour pour intégrer ces fonctionnalités qui permettent coopérer avec jusqu’à trois compagnons à différents niveaux du jeu. Et en fait, ils ont ajouté nouvelles phases de travail d’équipe où la collaboration entre les personnages sera vitale pour atteindre l’objectif. Sumo Digital a voulu fêter l’arrivée de ces fonctions avec une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir en dessous de ces lignes.

Le mode en ligne est livré avec un jeu croisé entre les générations

Comme nous l’avons dit, en plus de l’option qui vous permet de jouer avec des amis en ligne, la mise à jour inclut également de nouveaux niveaux de travail d’équipe: en particulier il y a deux nouvelles phases dans chacun des cinq mondes principaux. Ce sont des scénarios exclusifs pour le mode multijoueur, de telle manière qu’ils ont été conçus pour que la coordination et la communication soient essentielles pour atteindre les objectifs.

En plus, nouveaux gestes qui peut être débloqué en mode coopératif pour l’utiliser en même temps que nos compagnons. Et en ce qui concerne les points, le mode multijoueur de Sackboy: A Big Adventure permet à ses coéquipiers de gagner et de perdre des points en équipe, pouvoir utiliser les multiplicateurs dans les niveaux afin d’obtenir de grands chiffres de ponctuation.

Les points gagnés en mode coopératif en ligne peuvent être conservés lorsque la session se termine et que le mode local se poursuit. En plus, il y aura un jeu croisé entre les joueurs PS4 et PS5. Il a également été confirmé que les progrès peuvent être maintenus de la génération précédente à la génération actuelle de consoles.

Sackboy: une grande aventure est maintenant disponible sur PS4 et PS5. Dans notre analyse, nous avons dit que c’était “l’une des meilleures plateformes dont nous ayons profité ces derniers temps”.