Square Enix a annoncé SaGa Frontier Remastered, une remasterisation du jeu de rôle japonais (JRPG) sorti pour PlayStation en 1997 au Japon et ne l’a jamais fait en Europe, malgré le fait qu’il ait été mis à disposition aux États-Unis en 1998 grâce à sa distribution par Sony lui-même. Cette version sera disponible dans le courant du été 2021 pour Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (Steam), Android et iPhone.

Le titre arrivera avec des textes en Anglais et en japonais. En plus des améliorations visuelles, il y a des ajouts jouables significatifs, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce insérée au-dessus de ces lignes. UNE nouveau personnage jouable, Fuse, qui comme le reste des protagonistes a ses propres objectifs dans l’aventure et, par conséquent, offre une fin différente.

Les joueurs pourront débloquer Fuse après avoir terminé les histoires des sept autres protagonistes, selon le site japonais de Square Enix (traduit par Gematsu). Cette nouvelle intrigue est racontée par le Akitoshi Kawazu, directeur de la saga SaGa et par l’écrivain Benny Matsuyama, soutenu par les notes du compositeur Kenji Ito.

“Fuse est membre de l’IRPO, l’organisation des régions pour le maintien de l’ordre public”, vous pouvez lire dans le description du nouveau personnage. “Son vrai nom est Loster, mais il a reçu le surnom de ‘Crazy Fuse’ en raison de la façon dont il perd le contrôle lorsqu’il devient irascible. Connu pour son comportement gênant, il a un sens aigu du devoir en tant qu’agent et sa perspicacité et son assertivité Les ressources naturelles lui ont donné un taux élevé d’arrestations criminelles. Aujourd’hui encore, il enquête sur des incidents dans toutes les régions. “

Événements supprimés du retour des améliorations originales et visuelles

SaGa Frontier utilise le “Système de scénario de forme libre”, selon Square Enix, qui en bref est un système qui permet de modifier l’intrigue à travers les décisions des joueurs. En ce sens, ils ont ajouté événements qui ont été exclus dans le jeu d’origine appartenant à l’histoire de Asellus.

Enfin, en termes d’améliorations visuelles, les images ont été redessinées en haute résolution. personnages, arrière-plans et monstres contre lequel vous vous battez à tour de rôle. Les les hommes ont été repensés pour être plus intuitif, et comme d’habitude dans les remasters JRPG, un mode qui double la vitesse du jeu.