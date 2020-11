Sony Playstation 5 :

Le développeur Edelweiss et l’éditeur Marvelous ont confirmé que Sakuna: Of Rice and Ruin dépasse le million d’exemplaires vendus, une belle réussite pour ce lancement à peine promu. Il a été mis en vente en Espagne et dans le reste de l’Europe le 20 novembre sur PS4, Nintendo Switch et PC, quelques jours à peine après ses débuts au Japon et aux États-Unis. «Sakuna, une déesse gâtée de la moisson, a été chassée de sa somptueuse demeure céleste et destinée à une île dominée par les démons», raconte son histoire.

Dans cet environnement sauvage, Sakuna devra redécouvrir «son droit naturel de fille d’un dieu guerrier et d’une déesse de la moisson, soit en affrontant les éléments, en affrontant des monstres ou en cultivant le riz, source de son pouvoir. A ses côtés. Il aura son fidèle gardien Tama et un groupe de parias humains. Ils n’auront d’autre choix que de collaborer pour apprivoiser à la fois le sol et les démons de l’île de Hinoe“.

Sakuna: Of Rice and Ruin combine action de défilement latéral “avec riziculture complexe et mécanique de fabrication. Tout cela, dans une histoire fantastique sur la recherche de votre place dans le monde », explique l’étude.

Notre analyse

Si vous voulez en savoir plus sur cette version, dans notre revue de Sakuna: Of Rice and Ruin, nous avons passé en revue les caractéristiques qui la rendent si remarquable: “Combiner deux genres tels que l’action de plate-forme en deux dimensions et la gestion de ferme en trois dimensions peut être risqué, mais Sakuna: Of Rice and Ruin faire en sorte que ce mix sonne bien. Les deux facettes s’emboîtent sans se marcher dessus et sans sacrifier la profondeur de leurs systèmes, offrant une belle aventure qui, en plus de jouabilité, tombe amoureuse de la bonne écriture de son scénario. C’est un travail détaillé qui traite avec beaucoup de respect à la fois la mythologie du pays et ses coutumes et méthodes de travail dans les champs, à tel point que l’un de ses développeurs a même cultivé du riz chez lui pour se fondre dans les techniques de travail. Peut-être que ce jeu, développé avec tant d’affection et avec d’aussi bons résultats, passera inaperçu car il provient d’une étude japonaise dont le catalogue a été publié principalement et exclusivement dans le pays japonais, à l’exception d’Astebreed, mais ce n’est pas pourquoi l’opportunité de se rapprocher de cette nouvelle proposition“.