Sony Playstation 5 :

Nicolas Doucet, responsable de Japan Studio et l’un des responsables de Team Asobi – l’équipe Astro’s Playroom et Astro Bot Rescue Mission, Vous avez dit que vous aimeriez voir une extension ou une suite de ce jeu de plateforme 3D inclus gratuitement sur chaque PlayStation 5 pour démontrer les capacités du contrôleur DualSense et passer en revue l’historique de la PlayStation. Cependant, Actuellement, il n’y a pas de plans et tout dépend de la popularité du jeu. La salle de jeux d’Astro est considérée comme la meilleure preuve de ce qui peut être réalisé avec la réponse hépatique et les déclencheurs adaptatifs, qu’elle utilise dans une multitude de gadgets et de textures de terrain, mais c’est aussi une aventure hilarante qui offre plusieurs heures de jeu, une multitude de des objets de collection et un mode contre la montre pour rivaliser avec les temps des autres joueurs.

Dans le dernier numéro du magazine EDGE, Doucet commente qu’il est possible de créer une suite à Playroom, mais qu’ils pourraient également créer quelque chose d’entièrement nouveau basé sur l’un de leurs nombreux prototypes. Dans tout les cas, il semble que les capacités uniques du contrôleur DualSense resteront l’un des aspects clés de la conception.

“Pour le moment, il n’y a pas de projet d’extension de la salle de jeux d’Astro, mais je pense que tout dépendra de la popularité du jeu. Nous avons beaucoup écouté les médias et cela a été très positif, et nous sommes vraiment heureux. Mais tout dépend de l’expérience des consommateurs“.

Ils veulent écouter toutes sortes de joueurs

Doucet dit que l’équipe veut voir les commentaires des joueurs qui sont nouveaux dans les jeux, ou du public moins joué. «Il faut aussi les écouter. C’est ce qui se passera après le lancement une fois que la console sera entre les mains des consommateurs -l’interview aurait dû être faite avant le lancement-. Mais si le personnage a de la popularité et s’il montre que les gens amusant, une extension ou une suite peut être une solution. Mais en même temps, Chez Team Asobi, nous essayons toujours de proposer des idées de technologie, et il y a beaucoup de choses que nous voulons essayer et faire avec le pad“.

«Et pendant que nous fabriquons ces prototypes, si l’on parvient à devenir une idée pour un jeu, cela pourrait être une nouvelle direction à prendre. Donc c’est peut-être une chose ou une autre, mais pour le moment, je ne sais vraiment pas.“.

Doucet a été promu à la tête de Japan Studio plus tôt cette année après avoir dirigé la mission Astro Bot Rescue., considéré comme l’un des meilleurs jeux de réalité virtuelle. Il a toujours été intéressé par les nouvelles technologies et après avoir travaillé sur des Bionicles et Traveller’s Tales Lego Star Wars chez Sony, il était responsable d’EyeToy: Play jusqu’en 2006. Il était également directeur artistique au London Studio – les annulés Eight Days et The Getaway 3 – et participé à EyePet ou SingStar.