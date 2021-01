Sony Playstation 5 :

SNK Corporation a annoncé que la version pour Xbox Series X / S de Samurai Shodown arrivera en Espagne et dans le reste du monde le lendemain 16 mars, une nouvelle conversion qui, en plus, aura une version physique dans les magasins de notre pays pour être distribuée par Koch Media.

La version Xbox Series X / S

Comme vous pourriez le supposer, le titre profitez de la fonctionnalité de livraison intelligente Xbox, de sorte que si vous possédez déjà la Xbox One, vous pouvez la mettre à jour entièrement gratuitement pour profiter des optimisations que vous recevez dans les consoles de nouvelle génération de Microsoft.

La nouveauté la plus importante à apporter avec vous est que le jeu pourra atteindre un taux constant de jusqu’à 120 images par seconde sur la nouvelle Xbox. Votre prix de départ sera 54,99 euros à la fois physique et numérique. Tandis que Le contenu téléchargeable que nous avons déjà sera transférable de la Xbox One à la Xbox Series X / SIl est à noter que la nouvelle version physique du jeu n’inclura aucun de ses trois abonnements de saison, nous devrons donc les acheter séparément au cas où nous serions intéressés par les personnages qu’ils apportent avec eux.

Le retour d’un classique du combat

Samurai Shodown est un jeu de combat remarquable et intense caractérisé par un rythme de jeu lent, tranquille et hautement tactique dans lequel toute erreur peut signifier notre défaite si nous ne sommes pas très prudents. Le titre est actuellement disponible sur Xbox One, PlayStation 4, Switch, PC et Stadia et dans l’analyse que nous lui avons consacrée dans Vandal lors de leur sortie initiale, nous vous avons dit que “cela représente le retour par la porte d’entrée de l’une des sagas du jeu de combat Le plus unique, spécial et différent qui existe. Un fantastique redémarrage avec lequel SNK établit un nouveau point de départ pour la série et nous offre un gameplay tactique exquis, lent, tranquille avec de nombreuses possibilités, faisant de chaque duel une expérience intense et intense. mémorable”.