Sony Playstation 5 :

Divertissement en plein hiver a annoncé que la bêta fermée de Scavengers a commencé sur PC, le nouveau titre d’action et de survie qui combine à la fois le jeu coopératif et compétitif dans des jeux intenses se déroulant dans un avenir dystopique qui a conduit la Terre à subir une nouvelle ère de Glace.

La bêta fermée commence

Selon l’étude elle-même, Cette version d’essai sera prolongée jusqu’à 3 h 00 (heure espagnole) le 22 décembre. Comme vous pouvez le supposer puisqu’il s’agit d’une bêta fermée, les places sont limitées et il n’y a que 50000 clés disponibles pour ceux qui s’inscrivent sur son site officiel, bien que toute personne ayant participé à des tests techniques précédents y aura automatiquement accès.

“Aujourd’hui est le début d’une nouvelle phase passionnante pour les Scavengers“déclare Josh Holmes, PDG et co-fondateur de Midwinter Entertainment.” La communauté a toujours été le fondement fondamental de notre style de développement. La bêta fermée nous permet d’étendre cette communauté à des dizaines de milliers de nouveaux joueurs, chacun expérimentant Scavengers pour la première fois et jouant un rôle vital dans l’évolution de leur développement. “

Dans cette version bêta nous pouvons participer à des jeux qui se déroulent dans un désert gelé plein de dangers, à la fois de l’environnement lui-même et sous la forme d’ennemis. Un total de 60 joueurs répartis en équipes de 3 doivent coopérer pour collecter des données, survivre et s’échapper vivants.. De plus, cela ajoute également comme nouveauté aux boss itinérants, des êtres puissants qui apparaissent presque à la fin du jeu et que, si nous parvenons à les vaincre, ils nous récompenseront avec des points infinis.

Charognards être un jeu gratuit dont le lancement est prévu sur PC début 2021 sous la forme d’un accès anticipé. Plus tard, il est également prévu de finir par atteindre les consoles.